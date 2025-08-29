Частен детектив: Забележите ли тези 4 неща – партньорът ви кръшка

Изневярата може да бъде опустошителна и е един от най-трудните проблеми, с които човек може да се сблъска в една връзка.

Някои хората са шокирани да разберат, че половинката им изневерява, докато други може да се досетят за това заради необичайното й поведение.

Според частния детектив има четири често срещани червени лампички, за които трябва да внимавате. Те, по думите му, са сигнал, че партньорът ви изневерява, пише The Sun.

Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, ако подозирате, че половинката ви има любовна авантюра, е колко често държи телефона си в ръце.

Според детектива неверниците винаги носят апарата със себе си и не позволяват на партньора си да го използва, защото се страхуват, че ще бъдат хванати в изневяра.

Освен това такива хора често сменят паролите на телефоните си. „Трябва също да погледнете как оставят телефона, когато не го използват. Ако го поставят с екрана надолу, вероятно крият нещо“, казва Бонд.

Друг признак, който говори за възможна изневяра, е ако партньорът ви избягва компанията ви.

Специалистът казва, че много измамници спират да споделят с половинката си какво им се е случило през деня, защото са принудени да лъжат и да крият аферата си. За да не се налага да помнят всички измислени факти и да не бъдат хванати в лъжа, те предпочитат да се дистанцират.

Освен това, по думите на Бонд, промяната в либидото също може да показва неговата изневяра. С появата на нова връзка много хора стават по-малко интимни с партньорите си. Други пък, напротив, започват да правят секс с тях по-често от чувство за вина.

Друг тревожен сигнал в поведението на кръшкащия е агресията, която започва да проявява към половинката си. Това се дължи на факта, че неверните партньори често са в тревожно състояние.

„И за да се отърват от напрежението, което изпитват, те ще се опитат да убедят себе си, че вие ​​сте проблемът, и негативното им отношение към вас ще се появи от нищото“, казва детективът.





