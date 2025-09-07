Частна МВЕЦ „Струмско“ напъва да прави ток от напълно пресъхналата Благоевградска Бистрица

МВЕЦ „Струмско” на река Благоевградска Бистрица отново започва да черпи вода от пресъхналата през лятото река за производство на електроенергия. Собственик на централата е свищовската фирма „Хидроремонтстрой – Свищов“ ЕООД, която през 2024 г. купи централата от държавната „Напоителни системи – клон Струма-Места“.

Самата МВЕЦ е в експлоатация от 18 септември 1998 г., с производствена мощност 0.15 МВт и включва помпена станция, команден пункт, трафопост и машинна част, всичко върху терен от 2001 кв.м.

Сега свищовската фирма иска от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ да продължи дейността на МВЕЦ „Струмско“, като ползва вода от р. Благоевградска Бистрица с дебит до 500 л/с. Гравитачният канал ГНК „Ляв“ е с дължина 7,2 км с открити, покрити тръбни и открити облицовани с плочки участъци и завършва в горния изравнител на МВЕЦ „Струмско“. Напорният тръбопровод на централата е закрит, с дължина 1.9 км. Тези параметри няма да се променят. Инвеститорът иска преработените от МВЕЦ „Струмско“ води да продължат да се отвеждат в р. Струма. От март 2025 г. той има сключен предварителен договор с „Напоителни системи“ ЕАД за доставка на вода по гравитачния канал за енергодобив, тъй като държавното дружество има от 2014 г. разрешително за водовземане с цел напояване и енергодобив, но миналата година втората част – за производство на електрическа енергия, е отпаднала, и са останали само разрешените водни количества с цел напояване, които са в размер на 250 л/сек.

Според становището на Басейновата дирекция искането за възобновяване производството на електрическа енергия от МВЕЦ „Струмско“ ще засегне р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма, която е оценена с лош екологичен потенциал и добро химично състояние. На хартия данните за оттока на р. Благоевградска Бистрица при гр. Благоевград сочат 2132 л/сек. и при разрешени за черпене водни количества от 594 л/сек. Цифрите обаче не се връзват с напълно пресъхналото това лято корито на Благоевградска Бистрица, която минава през Благоевград. МВЕЦ-ът попада в зони за защита на водите – в „Нитратно уязвима Югозападна зона“; както и в зона за възпроизводство на рибната фауна „Река Благоевградска Бистрица – 4“. Разписаната мярка за ограничаване на хидроморфологичните изменения включва „недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим, причинени от ВЕЦ, нови водовземания и др.“. Като заварено положение обаче МВЕЦ-ът няма пречки да продължи дейността си, като спазва изискването да спре водовземането при маловодие, когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество, пишат от БДЗБР.

Заради маловодието на река Благоевградска Бистрица собственикът на централата обаче е длъжен да осигури минимално допустим екологичен отток в реката в мястото след водовземането, разпоредила е дирекцията. Според забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите, инвеститорът трябва да си извади разрешително за водовземане, и то само ако хидроложките проучвания докажат наличие на заявеното количество, обезпечаване на екологичния минимум в реката и че с водовземането на допълнителните количества в размер на 250 л/сек. няма да се допусне нова негативна промяна в хидроморфологичния режим.

Това лято водата в Благоевградска Бистрица изчезна напълно, а от баражите останаха само голите камъни

Трябва да бъде съобразено и че водовземането за нуждите на МВЕЦ-а следва да се извършва извън напоителния сезон, който е от 1 април до 31 октомври, както и да бъдат спазени разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 4 от ЗВ, а именно да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права. Според информацията за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района разрешителни за водовземане от Благоевградска Бистрица имат „Напоителни системи“ ЕАД /за напояване/, община Благоевград, „Рибно стопанство“ АД /с цел развъждане, отглеждане и съхранение на риба/ и ЮЗДП /за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване/.

„Инвестиционното предложение е допустимо за реализиране само след гарантиране на екологичния минимум във водния обект, както и на водни количества за напояване на земеделски култури“, е окончателното становище на БДЗБР.

Към момента на река Благоевградска Бистрица работят 8 МВЕЦ-а, които според специалистите са една от основните причини всяко лято водата в реката да изчезва.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





