Част от търговците в Кюстендил все още не са обявили цените в евро, собственик на заведение похарчил 6000 лв. за нови менюта

Все още част от търговците в Кюстендил не обявяват цените на стоките си в евро. В търговските вериги цените вече са изписани и в двете валути, но част от потребителите се затрудняват, тъй като в някои магазини първо е посочена цената в левове, а в други – в евро, което води до объркване относно стойността на покупката.

В магазин за битови стоки, управляван от Михаела Караджова, по-голямата част от артикулите вече са с етикети в двете валути. По думите й това е отнело близо месец работа на шестте служителки заради големия брой стоки.

Караджова изрази опасения за работата на магазина през януари. „Опитвам се да изчисля за себе си с колко евро трябва да започна деня, за да мога да връщам ресто, а пък всички ще ми плащат в левове. Не знам как ще се справим“, коментира тя. По думите й нейна позната, собственик на магазин за дрехи, е решила да не работи през целия януари, за да избегне грешки в работата.

Петър Петрушев от „Сдружение по туризъм – Кюстендил“ каза за БТА, че е похарчил 6000 лева, за да добави цените в евро в менютата на своето заведение. Според него дори и най-бюджетният вариант за отпечатване на менюта в ресторант струва между 2000 и 3000 лева. Петрушев изрази притеснение, че след въвеждането на еврото като официална валута на 1 януари 2026 г. ще се наложи нова смяна на менютата, за да бъде показана цената в евро пред тази в левове.





