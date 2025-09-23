В благоевградското VIII СУ въведоха факултативно изучаване на гръцки като втори чужд език в прогимназиален етап

Изучаване на гръцки език като факултативен /избираем/ предмет въведоха в благоеградското VIII СУ „Арсени Костенцев“. Това е първото по рода си обучение в образователна институция в Пиринско, а директорът Сергей Биров посочи, че започващото обучение е част от стратегията за развитието на училището.

„От първи клас предоставяме възможност за факултативно изучаване на английски език, а обучението по АЕ съгласно типовия учебен план е от 2 клас. И тъй като усвояването на чужди езици е важно, още повече че сме граждани на Европа, решихме да въведем и втори чужд език. С оглед на региона, близостта до Гърция, възможностите за осъществяване на контакти и сътрудничество, решихме това да е балкански език, и по-конкретно гръцки“, коментира директорът на VIII СУ. Самото обучение стартира с шестокласниците, като почти всички от 90-те ученици, разпределени в 4 паралелки, са подали заявления, че искат да изучават гръцки като избираема дисциплина, тоест по желание. Часовете, които са един път седмично, води учителката по български език в училището Елена Бикова, която е завършила „Балканско езикознание“, има втора специалност „Гръцки език“ и в момента е докторант в Катедрата по български език на филологическия факултет към Югозападния университет.

„Първоначално смятахме, че ще сформираме най- много две групи. Оказа се, че интересът е изключително голям и всъщност групите ще са 4 за всеки от класовете“, сподели учителката и разказа как чрез посолството на Гърция са осъществили контакт с центъра за гръцки език в Солун, които са специализирани в изработването на учебни програми и системи за обучение. Оттам са предоставили на VIII СУ необходимите учебници и помагала и така с началото на новата учебна година започват и занятията.

Моменти от началото на първия час по гръцки с учениците от 6 „в“

Вчера репортер на „Струма“ присъства на първия час по гръцки в 6 „в“ клас. Впечатление направи, че учениците се отнесоха изключително сериозно, като всички бяха с тетрадки, слушаха, записваха си внимателно, а в класната стая дойде и учителката по английски език Валентина Стефанова , която седна на един от чиновете и също извади лист и химикал. С влизането си Е. Бикова се представи и първото, което научиха учениците, е как е добър ден на гръцки и как се произнасят словосъчетанията „гръцки език“, „гръцка азбука“…

В унисон с казаното от директора Сергей Биров, че всяко новъведение трябва да бъде устойчиво, а не просто „хвърлено в пространството“ от следващата учебна година, на учениците ще преподава и главният учител на VIII СУ Цветанка Стенина, която също е специалист по български и гръцки език. Сега тя е натоварена с отговорната задача да подготви седмокласниците за НВО по БЕЛ, а от следващата учебна година ще поеме петокласниците и наред с часовете по български език и литература, ще ги обучава и на гръцки. Така според стратегията на VIII СУ в следващите три години учениците от трите випуска, тоест целият прогимназиален етап /5, 6, 7 клас/, ще имат възможност да усвояват балканския език, като посредством центъра за гръцки език в Солун желаещите ще могат да сертифицират знанията си, тоест нивото на владеене на чуждия език в съответствие с Общоевропейската референтна езикова рамка.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





