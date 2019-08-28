Ченгета в луда гонка по АМ “Струма”! Двама арестувани

Около 22:20 часа на 27.08.2019г. в РУ-Сандански е получен сигнал за това, че лек автомобил „Мерцедес“ с 34-годишен водач от с.Старчево, движейки се по автомагистрала „Струма“ между гр.Кресна и гр.Сандански е засичан от лек автомобил „БМВ“ с 22-годишен водач от с.Ново Делчево и лек автомобил „Рено Меган“ с 20-годишен водач от с.Ново Делчево. От полицейски служители на РУ-Сандански незабавно са предприети заградителни мероприятия, като в района на гр.Сандански леките автомобили „БМВ“ и „Рено Меган“ са спрени, а водачите им са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

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