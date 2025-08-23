Червени фенове се заядоха с вечния враг за „празния“ стадион, 30 000 зрители им се видяха малко, а  Европа се диви

Броят зрители на мача „Левски“ – „АЗ Алкмаар“ предизвика поредна словесна война между сини и червени. Социалните мрежи завряха по време и след първия плейоф за основната фаза на Лигата на конференциите, загубен от българския вицешампион с 0:2. Този път феновете на ЦСКА не атакуваха вечния си съперник заради поражението, а заради посещаемостта на националния стадион „Васил Левски“ в четвъртък вечер. „Ние за финал за Купа на България събрахме 40 000 зрители. Вие за важен европейски мач за влизане в групова фаза едвам минахте 30 000 зрители“, поде атаката армейската торсида. „Телевизионните оператори и режисьорът на прякото предаване хитро не показваха празните сектори. Човек, като гледаше мача по телевизията, оставаше с впечатление, че стадионът е пълен. Бяха се постарали добре да не показват кадри от зеещите без грам зрители трибуни в по-голямата част на сектор „Г“ и на „лъвчето“ между „А“ и „Г“. Добре, че има фенове, които си пуснаха снимки от стадиона и истината за „претъпкания“ стадион лъсна“, заядоха се други. „Къде е голямата ви синя публика? Къде са препълнените трибуни? Къде е отборът на народа? Ние, дето нямаме силен отбор, нямаме купи и трофеи вече над 4 години, напълнихме до дупка стадиона. И то в мач срещу български отбор. Та ние срещу Монтана на финала през 2016 година имахме повече фенове от вас тази вечер“, припомняха трети.

Въпреки загубата и закачки на вечния враг обаче „Левски“ удиви футболна Европа с впечатляващ рекорд. Домакинството срещу нидерландците събра най-много зрители измежду всички първи мачове от плейофите в Лигата на конференциите. Според официалната статистика клубът е продал 29 930 билета, с което превъзхожда по посещаемост всички останали срещи от турнира на този етап. На второ място по посещаемост е двубоят на носителя на ФА Къп и Къмюнити Шийлд „Кристъл Палас“ срещу норвежкия „Фредрикстад“ пред 23 013 зрители на „Селхърст Парк“, трети с 22 080 души е дсблъсъкът между „Страсбург“ и „Брьондби“. Любопитното е, че рекордният мач на левскарите е надминал и зрителския интерес в Лига Европа тази седмица. Там най-много привърженици е привлякла двойката „Лех“-“Генк“ – 25 443, което е с над 4 хиляди по-малко от присъствалите в София.

ТОНИ КИРИЛОВ





