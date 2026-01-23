ЧЕРНА ВЕСТ! Отиде си писателят Калин Терзийски

Почина писателят и сценарист Калин Терзийски. Тъжната новина съобщи брат му Светослав Терзийски във Facebook профила си. Авторът беше едва на 55 години.

„Приятели, вчера, на 22.01 в 20 ч., почина моят брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере“, написа той.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършил е Националната природоматематическа гимназия. По това време пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил „Стихове на тъмно“.

В първите четири години след завършването си работи като психиатър в Държавната психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ в кв. „Курило“, Нови Искър. Успоредно с това започва да пише за вестници и списания.

През 2000 г. напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането. Работи като сценарист в телевизии и радиа.

През март 2010 г. създава, заедно с група съмишленици, Сдружение на българските телевизионни сценаристи. Учредител е и на Асоциация на писателите в България.