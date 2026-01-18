ЧЕРНА ВЕСТ ПОТРЕСЕ ПЕТРИЧ! Почина спортният деятел Борислав Тренчев

Днес на 52 години след кратко боледуване ни напусна Борислав Тренчев. Боби беше отличен педагог, част от учителския състав на училище „Гоце Делчев“ в родния Петрич, бивш общински съветник в местния парламент. Доскоро бе част и от треньорския състав на ДЮШ към ОФК „Беласица“, дълги години паралелно упражняваше и журналистическата професия, участваше в списване на редица спортни вестници. Вестта за кончината на Б. Тренчев потресе обществеността в южния град. Всички, които го познаваха и ценяха, могат да си вземат последно сбогом утре от 12,00 ч. в залата на гробищния парк в Петрич. Погребението е от 14.00 ч.