Черни води в Благоевградска Бистрица нарочиха Аквапарка за замърсител, община Благоевград натоварена да проучи откъде идват

Сигнал за изливане в река Благоевградска Бистрица на черна вода от бившия аквапарк сформира спешна комисия от представители на РИОСВ – Благоевград, БДЗБР и община Благоевград. При направен обход и оглед на място е установено наличие на PVC тръба, от която на десния бряг на реката се изливат видимо бистри води и без мирис. След бетонов праг в коритото на реката обаче се е образувал завирен участък, в който водите са видимо мътни.

„Спортно-рекреационният комплекс (аквапарк) не работи от години. Достъпът до обекта е ограничен. Част от съоръженията са запълнени с минимални количества стоящи атмосферни води. Във връзка с регистрирани сигнали относно стоящите води в съоръженията от страна на община Благоевград са предприемани действия за изпомпване на същите и изпускането им в ревизионни шахти, изградени по трасето на площадковата канализация на обекта. При направения оглед в близост до оградата е установено наличие на гофрирани маркучи и 2 бр. ревизионни шахти, чиито капаци са мокри и по тях има видими следи от изтичане на води.

Съгласно водена кореспонденция между община Благоевград и БДЗБР цитираната тръба, от която изтичат води в реката, обхваща повърхностни води от дере под ул. „Преспа“, респ. няма връзка с ревизионните шахти по трасета на площадковата канализация на обекта.

На община Благоевград е дадено предписание за обследване за връзка между площадковата канализация на бившия аквапарк и тръбата, изливаща води на десния бряг на р. Благоевградска Бистрица, като срокът за изпълнение не е изтекъл“, пише в протокола на РИОСВ от проверката. Това е само една от 29-те жалби, постъпили през септември в екоинспекцията.

Друг такъв прати проверяващите в Гоце Делчев по сигнал за нерегламентирано изхвърляне на бетон на територията на общината. Такъв е открит на територията на няколко населени места. Задължен да го изчисти е кметът на Гоце Делчев Владимир Москов.

Сигнал за нерегламентирано замърсен терен с отпадъци от бита пък отведе екоинспекторите над местност Кирилова поляна в община Рила. При проверката не е установено замърсяване на открито, но е констатирано съхраняване на дюшеци в изоставената туристическа база „Явора“.РИОСВ в момента издирва собственика на сградата, за да му даде указания за екологосъобразното третиране на дюшеците.

Проверка на „Струма“ установи, че най-вероятно става въпрос за база „Яфора“, собственост на БТС, която от години е затворена. Тя представлява бунгала със 120 места, туристическа кухня и столова.

Туристическа база „Яфора“ над Кирилова поляна се оказа склад за стари дюшеци

Потвърдена бе и жалба за нерегламентирано замърсяване със строителни и битови отпадъци между селата Ключ и Скрът, община Петрич. Ангажиментът по почистването е на кмета Димитър Бръчков. Новообразуваните сметища в с. Боровец и квартал „Завода“ в гр. Кочериново пък остават грижа на кмета Станислав Горов.

С актове от септемврийските проверки на РИОСВ са разложката „Божанов груп“ ЕООД на Николай Божанов – за неуведомяване за инвестиционни намерения на дружеството в местността Маноле на с. Гърмен, и пазарджишката „Алхим“ ЕООД на гръка Александрос Костарас, който пропуснал да уведоми екоинспекцията, че ще строи в с. Ново Кономлади.

РИОСВ – Благоевград прибягна и до най-тежкото наказание – принудителна административна мярка запечатване на газотурбинен компресорен агрегат, собственост на държавната „Булгартрансгаз“ ЕАД. Агрегатът е в Компресорна станция „Петрич“, а е запечатан във връзка с изпълнение на условие от разрешително за емисии с парникови газове, съгласно което се разрешава работата му само като заместващи мощности в случай на профилактика, аварийно спиране или ремонтни дейности, свързани с пълно изключване на газотурбокомпресорния агрегат.

ВАНЯ СИМЕОНОВА