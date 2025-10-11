Честваме паметта на свети апостол и дякон Филип

Свети Филип бил родом от град Кесария в Палестина и станал възпитаник на Иисус Христос от по-широкия кръг на 70-те апостоли. След Петдесетница, когато Светият Дух слязъл над апостолите, всички тръгнали да проповядват Христовото обучение първо в Палестина, а сетне и по други страни.

Същевременно в Йерусалим християнската общественост толкоз се разраснала, че имало потребност да се оказва помощ в провеждането на евхаристийните вечери, които били основното свещенодействие на християните. Още повече, че завърналите се от странство евреи се оплаквали, че не им се обръща задоволително внимание. Тогава апостолите свикали вярващите и им предложили да си изберат седем мъже, които да оказват помощ по време на богослужебните събрания, както и в проповедта. Така били определени седем помощници, които нарекли дякони, т.е. чиновници. Апостолите се помолили над тях и им поверили грижата за богослуженията.

Един от тези дякони бил и Филип. Той бил фамилен и имал четири дъщери, надарени с пророческа заложба. Филип с огромно предпочитание проповядвал Божието слово, отишъл и в област Самария, на чиито поданици евреите гледали с пренебрежение. Там Филип покръстил и един разкаял се вълшебник на име Симон. А по-късно, по напътствие от Божи ангел, отишъл на юг и по пътя за Газа пресрещнал един поддръжник, придворен на етиопската кралица Кандакия. Той се прибирал от поклонение в Йерусалим и по пътя в колесницата четял книгата на оракул Исайя, който приказва за Месия. Филип го спрял, съумял да го завоюва за вярата, а след това го кръстил.

От Кесария Филип отишъл в град Тралис в Западна Мала Азия (днес град Айдън). Там служил на Църквата като свещеник и обърнал мнозина към вярата в Иисус Христос. Той бил за всички образец с праведния си живот и с използването на дело на Христовото обучение за обич към Бога и всички хора. Починал в дълбока напреднала възраст.