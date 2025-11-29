Честита радост! Иванка Чакалска събра близки и приятели и почерпи за новородения си внук Йоан

Иванка Чакалска, ръководител на екип в ЦНСТ – Симитли за пълнолетни лица с психични разстройства, празнува един от най-светлите и щастливи моменти в живота – раждането на нейното внуче Йоан.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов лично поздрави щастливата баба и й пожела още много поводи за радост, здраве, щастие и незабравими мигове с новото попълнение в семейството.

Това събитие е не просто личен празник, а истинска радост за семейството и близките. Малкият Йоан носи светлина, усмивки и надежда, и напомня, че най-важното в живота е семейството, добрите отношения и споделените мигове на щастие.

В такива специални дни всички изпитваме радост и усещаме колко значими са семейните връзки, колко силна е любовта между поколенията и колко голямо богатство носи всяко ново начало. Нека Йоан расте здрав, щастлив и обграден от любовта на своето семейство. Честита радост!