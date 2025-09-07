Честото изправяне – полезно за сърцето при жените

Добра новина за възрастните жени! Има лесен начин да запазят здравето на сърцето си – просто е нужно да се изправят по-често от седнало положение, сочи ново проучване.



„Нашите открития сочат, че дори кратките моменти на изправяне, без съществено намаляване на общото време, прекарано в седнало положение, могат да окажат благоприятно въздействие върху кръвното налягане и цялостното здраве“, казва Шери Хартман – професор по обществено здраве и дълголетие в Калифорнийския университет в Сан Диего.



В изследването участвали над 400 жени след менопауза с наднормено тегло или затлъстяване, на средна възраст около 68 години. Те били разделени на три групи. Едната имала за задача да намали времето, прекарано в седнало положение, втората – да увеличи честотата на изправяне от седеж, а третата продължила с обичайните си навици.

След тримесечен период резултатите показали, че при жените, които се изправяли по-често, се наблюдавало намаление както на систоличното, така и на диастоличното кръвно налягане.

Систоличното спаднало с повече от 3 mmHg, а диастоличното – с над 2 mmHg.



Учените уточняват, че при нито една от групите не било отчетено подобрение в нивата на кръвната захар.





