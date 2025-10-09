ЧЕСТТА НА ПАГОНА! Командирът на Трето бригадно командване – Благоевград полк. Кирил Спаневиков: Успехът зависи не само от индивидуалните играчи, а от действията им в екип и колектив,мисиите и полигонът създават лидерското самочувствие

Равносметка за постигнатото през годината направи полковник Кирил Спаневиков, командир на Трето бригадно командване в Благоевград. За резултата от ученията, участието в мисии и предаването на опита от военнослужещите с по-дълъг професионален стаж на по-младите кадрови попълнения той сподели пред armymedia.bg. Със завръщането на мисията от Косово анализът е възможност да се оцени доколко са усвоени стандартите на НАТО, като се съпоставим с професионализма в международна среда. Информацията, получена от щаба на батальона, който все още е в Косово, според полковник Спаневиков и докладите, които идват ежеседмично от командира на батальона, а и от разговорите с командирите на рота и на взводове, които са се завърнали, са постоянно предмет на обсъждане. Оценката, която съюзниците от Алианса ни дават, е висока. Един от критериите е, че когато българската рота е изпълнявала задачите си по патрулиране, по устройване на временен контролен пост или друга внезапно възникнала ситуация, не е имало необходимост да се използва в помощ контингент от друга нация.

За високото самочувствие сред контингентите немалко допринася добрата осигуреност на отделния военнослужещ, качеството на екипировката, възможността да ремонтираш всяка техника при възникнал проблем на пътя. При нас напредъкът е очевиден –

РОТАТА НИ В КОСОВО Е БИЛА ДОБРЕ ЕКИПИРАНА КАКТО С ВЪОРЪЖЕНИЕТО, ТАКА И С ТЕХНИКАТА.

На модернизираните автомати има опция да се прикачат прибори за нощно виждане, по този начин възможностите им са като тези на нашите съюзници. Използвани са машини с високо качество – „Форд Рейнджър“, пикапи, както и бронирани джипове. Малките ремонти не представляват трудност за нашите логистични органи. Но специфичните дейности, свързани с електрониката на конкретния автомобил, са сериозен проблем. За всеки нов модел техника има недостиг на информация, а и липсва апаратура за диагностика, за да се действа на място.

Задачата на нашия контингент е мироопазваща – да се предотврати напрежението между косовари и сърби. Отношението на местната власт и населението към българите е добронамерено и приятелско. Не се е случвала ситуация на конфронтация или необходимост да се прилага сила от страна на местната военна полиция в защита на наши военнослужещи. Комуникацията с косовските власти е била на добро ниво. Българската рота работила в изключително добра координация с ротата от гръцки военнослужещи. В момента участваме само в щаба, а режимът на дежурството е до края на годината – на място продължават да оперират австрийска и албанска роти.

Какво е особеното при координацията между контингенти от различни нации?

Според полковник Спаневиков в международна среда процедурите се опростяват и са направени на по-достъпен език. Така стават по-ефективни и оптимално функционални. Комуникацията е надеждна, тъй като и голяма част от войнишкия състав знае английски език. За командния състав това е изцяло необходимо изискване, за да имат възможност да общуват свободно с колегите си и да съгласуват действията си. Всяка държава има национални ограничения, стриктно спазвани. Но въпреки това общите задачи, които се поставят от командира на КФОР в района на мисията, са се осъществявали при отлична координация.

Според полковник Спаневиков

МИСИЙНОТО КОМАНДВАНЕ Е УСПЕШНО И РАБОТИ

в нашите Сухопътни войски на всички нива. Важно условие е да не се къса връзката между командира подчинен и командира от старшата инстанция. Ръководителят поставя задачата, а подчиненият намира най-ефективния начин да я изпълни. В Трето бригадно командване този принцип се спазва абсолютно – да дадеш свобода на командира да избере пътя, по който да изпълни задачата си, защото той е запознат с конкретната обстановка. Знае как по-лесно да изпълни конкретната задача, с по-малко усилия с т. нар. синергиен ефект.

Сред най-добрите изяви на мисията полковник Спаневиков сочи действията на ротния командир старши лейтенант Иван Дуков. Млад офицер, без натрупан опит за такава длъжност, но е успял да се справи прекрасно, както при вземането на решения, така и при комуникацията със старшия щаб.

Що се отнася до некомплекта в Трето бригадно командване, мнението на командира е, че с повишаване на заплащането шансът тази липса да се затвори в недалечно бъдеще е голям. През миналия месец са приети млади офицери, които са завършили Националния военен университет „Васил Левски“ (НВУ). Те са от различни специалности и са разпределени както в район Благоевград, така и в район Враца. Назначени са на длъжност командир на взвод и на това ниво недостигът е попълнен. На ниво щаб на батальон и щаб на бригадно командване все още има недостиг. Малкият брой военнослужещи, които завършват НВУ, е недостатъчен да се попълнят тези длъжности. Недостиг има също така и за длъжности като заместник-командири на батальони и за офицери в отделенията от щаба на бригадното командване.

НО СИТУАЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ СЛЕД 3 ДО 5 ГОДИНИ,

тъй като офицерите, които сега са на длъжности старши лейтенант и капитан, ще имат възможност да минат през Военната академия, да израснат и да заемат по-високи позиции. Хубавото е, че новодошлите офицери са от областите Благоевград и Враца, което е предпоставка да се задържат трайно в състава на Трето бригадно командване поне до нивото майор и подполковник, включително и да се издигнат до длъжността командир на Бригадното командване.

Мотивацията на младите кадри от последния подбор показва, че не най-важното е финансовото възнаграждение. Част от тях се подготвят да заемат сержантски длъжности. С тяхното професионално израстване отново ще се отвори ниша, която в бъдеще ще изисква да се попълни с нови кадри. Има възможност да се организират конкурси и да се попълват овакантените длъжности.

Офицерите, които завършват НВУ, показват добра теоретична подготовка, но имат пропуски в практическата част на длъжностите си. И тук връзката с по-опитните кадри е от съществено значение. Опитният военнослужещ има рутина, обаче войната в Украйна доказва необходимост да се внедряват новости. Тактиката се променя, използват се малки екипи. Според полковник Спаневиков в мисийното командване лидерът може да докаже себе си: как да раздели формированието си – взвод или ротата, на малки групи в различни райони така, че да запази живота им в реална бойна обстановка, като използва всички налични средства за маскировка, а също и как да осъществи огнево въздействие върху различните ситуации. При подготовката за всяко занятие се дава възможност командирът да прояви творчество. На младите офицери, израснали с компютърните игри, които работят спокойно в интернет, им се дава възможност да проявят уменията си в среда с реални хора, но без да нарушават мерките за безопасност, като спазват схващанията за водене на конкретния вид бойни действия. Защото успехът зависи не само от действията на индивидуалните играчи, а от действията им като колектив в определена ситуация.

В Трето бригадно командване предстоят учения, които не са толкова мащабни, както досегашните. Изключение прави командно-щабното учение в Сухопътните войски (СВ) през следващия месец. В него ще участват с необходимия брой личен състав и техника. Фокусът е насочен към оптимизиране на работата на щабовете при планиране на операции и при вземане на решения. Ще участват всички щабове от СВ и това е значително предизвикателство, което изисква старателна подготовка, за да се справят успешно.