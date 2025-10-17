Четвъртият медицински хеликоптер пристигна в България

В България пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, откъдето ще обслужва широкия периметър на региона и ще допринесе значително за развитието на спешната медицинска помощ по въздух в страната.

Очаква се приемо-предавателният протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След неговото подписване предстоят процедури по регистрация и лицензиране на хеликоптера, необходими за въвеждане в оперативна готовност.

До края на тази година се очаква пристигането и на петия хеликоптер, а през 2026 г. се планира доставката на последните три.

Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са 6 на брой. Към момента един хеликоптер е позициониран в оперативната база в София и два в Сливен. Новият хеликоптер вече се намира в град Долна Митрополия. Останалите ще бъдат разпределени в Пловдив, с. Габровница – община Монтана и с. Буховци – община Търговище.

В момента се извършват действия по промяна на устройствени планове на имотите. Оперативните бази следва да бъдат изградени до края на месец юни 2026 г. Паралелно с това продължава изграждането на болничните хеликоптерни площадки. Предвидено е такива да има в 18 държавни лечебни заведения за болнична помощ.

Тази значителна инвестиция в здравната инфраструктура е част от усилията за подобряване на достъпа до качествена медицинска помощ и спасяване на човешки животи при критични ситуации.