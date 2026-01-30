Четвърто „да”: Маргарита Николова също е готова да оглави служебния кабинет премиер

Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова стана поредният кандидат от така наречената „домова книга“, който заяви готовност да поеме поста служебен премиер. Николова отиде на консултация при президента Илияна Йотова в петък.

„Впечатлена съм от срещата си с държавния глава. Проведохме смислен и задълбочен разговор. Потвърдих, че ще изпълня конституционните си задължения. Смятам, че изборът на г-жа Йотова е силно ограничен от „домовата книга“. Аз съм доказала, че мога да създавам работещи екипи. Познавам работата на администрацията, защото дълго време съм била част от нея и считам, че това ще ми помогне да се справя„, коментира Николова.

Тя каза, че все още е много рано да се говори за имена на служебни министри.

До момента съгласие да оглавят служебен кабинет при покана дадоха и подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова и председателят на Сметната палата. Всички останали отказаха.