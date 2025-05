Благоевградчанинът Никола Стоянов: На територията на Южна Украйна световното задкулисие подготвя вторичното възсъздаване на юдеистична Хазария

В своя трактат „Сун Дзъ“ гениалният китайски мислител и пълководец Сун У (VІ пр.н.е.) казва „Войната е Пътят на измамата“. Чжан Юй уточнява: „Макар прилагането на войната да се корени в човечността и справедливостта, победата се постига непременно с помощта на лъжа“.

Таз древна мисъл подсказва: терминът „хибридна война“, дефиниран в наше време, като феномен съществува от хилядолетия. Хибридна война (на английски: hybrid warfare, от hybrid – „кръстоска“), е термин, явил се в края на 20 век в САЩ като означение на „нестандартна военна стратегия, инкорпорираща в себе си бойни действия, диверсия и кибервойна“.

Март 2015 г. зам. генералният секретар на НАТО А. Вершбоу дава определение: „Хибридната война е съчетание на военна заплаха, скрита интервенция, тайна доставка на системи въоръжение, икономически шантаж, дипломатическо лицемерие и манипулации чрез средствата за масова информация плюс пряка дезинформация“.

Фактите го потвърждават: в Украйна се вихри пълномащабна „хибридна“ война, а бойните действия са само видимата част.

От година и кусур време обаче се забелязва нещо странно. Военните действия придобиха не просто ожесточен характер. Прилага се тактика и практика на „опустошена земя“, което компрометира публично обявената цел: освобождение на Украйна от неонацистко-бандеровския режим. Виждаме: масово сриване на жилищни квартали в големите градове. Бомбарират се ТЕЦ-ове и ВЕЦ-ове, електропреносна и водоснабдителна мрежа. Преди дни по bTV Иван Кръстев заяви: „Близо 2/3 от производствените мощности на Украйна са изведени от строя”.

Посветени отбелязват в конфликта три странни черти:

1) Поражения максимално минимални в Западна Украйна: касаят само военни (статични и мобилни) обекти.

2) Основните цели и поражения са в Централна, Северна, Източна и ОСОБЕНО в Южна Украйна.

В. Путин и Берл Лазар, главен равин на Русия

3) Има 2-3 „спецални“ зони, дето, въпреки наоколо бушуващите бойни действия, не са засегнати. По нечия Свише заповед! Една от тези зони е Днепропетровск (на укр. Днiпро). Там е откритият 2012 г. свръхмодерен еврейски многофункционален център „Менора“. Названието иде от менорах (на иврит: менора̀, букв. светилник). Еврейски седемсвещник, един от най-старите символи в юдаизма, трайна емблема на еврейския народ през вековете. Смята се, че първата известна менора е направена при Изхода на евреите от Египет, споменато в Библията. Менора е един от култовите атрибути на скинията (шатра, подвижно светилище на евреите – бел. ред.) по време на скитанията на евреите из пустинята и по-късно – в Соломоновия храм в Йерусалим.

Зеленски щастливо усмихнат получава Тората от ментори на хасидската секта

Как да си обясним! Явно в Украйна под повърхността текат други процеси…

През 1951 г. в САЩ в периода на макартизма (яростна антикомунистическа истерия) като самиздат излиза малка книжка. Вдига много шум. Но не за нищо. Авторът Франк Бриттън, търсейки назад във вековете корените на комунизма, описва историческата съдба на евреите, алегорически намерила израз в класическия роман на Йожен Сю „Скитникът евреин“. Ф. Бриттън: „Съвременният евреин с неговата еврейска култура и финансова жадност не трябва да се бърка с библейските евреи, които в своето мнозинство били пастири. Интернационалният евреин в съвременния свят в действителност се явява страничен продукт на странично минало. Той се покланя съвсем не на Библията, както рекламира, а на Тората (религиозното право – бел. ред). Те говорят на идиш (изопачен немски език), но не владеят хибру (еврейски). Негови предци били не израилтяни, а някакви отпадъци на обществото в Източна Европа“.

Путин се моли пред Стената на плача (26.06.2012, Иерусалим)

Авторът се позовава на английския писател Хърбърт Уелс: „Турците (не!, тюрките – бел. Н.С.), които споменава Уелс, били в действителност хазари. В 9-и век хазарите образували могъща империя на територии в долното течение на Волга. Сега всички еврейски истории и енциклопедии ползват думата „хазар“ и „еврей“ като взаимозаменяеми. В 10-и век Хазарската империя пада под ударите на номади. Голям брой хазари-евреи се преселили на територия, която сега е Полша. Други намират път към Западна Европа и Испания, дето се смесили с конгломерацията европейски евреи“.

Проект “Небесен Йерусалим“

Това, което свързва Украйна с хазарите, е, че през VІІ век

ХАЗАРИЯ СТАВА ПЪРВАТА ЮДЕЙСКА ДЪРЖАВА

в Източна Европа, на покорената територия на Стара Велика България след кончината на българкият кан Кубрат (605-665 г.).

Гарри Беркут, изпълнителен дииректор на проекта “Небесен Иерусалим”

Хазарският каганат се простирал от Днепър до Каспийско море. Най-големият син на Кубрат (Батбаян) признал върховенството на хазарския каган. Оттогава тази част от прабългарите се наричат „черни“ или „вътрешни“ българи. Вторият син Котраг с част от народа се изтегля на север и създава Волжка България. Третият син Аспарух тръгва на запад и в Долния Дунав основава втора държава, която неслучайно британският учен лорд Стивън Рънсиман нарича Първа Българска империя (The History of the First Bulgarian Empire. London, 1930).

Хазарски каганат VII-Х в.

Три века по-късно възмездието застига Хазарския каганат, сломен след похода на киевския княз Светослав (965 г.). Той е син на киевската княгиня Олга, българка, дъщеря на Владимир-Хръсате (889-893), първороден син на княз Борис І Покръстител и племенница на Симеон Велики. Последните сведения за хазари са от началото на XII в., след което изчезват като название

В Днепропетровск е открит еврейският център “Менора“

Любопитни и необичайни са вътрешните процеси в каганата. В средата на VІІ в., след разпадането на Западно-Тюркският каганат, хазарите се обособяват и, възглавени от тюркския род Ашин (Вълк), разгромяват Кубратова България (667-668 г.). Ашините поемат военно-политическото ръководство на новата държава, а хазарите остават послушни, безгласни, жестоко експлоатирана маса. Хазарите (номадско племе) поради начина си на живот се придвижват към плодородни и богати за грабеж земи и племена. Насочват погледи на запад – там дето живеят славяни, варяги, прабългари. В днешната Украйна.

Кои управляват Украйна!

Едно екстремно събитие допринася за ускоряване на експанзията. Нещо повече: придава й се особен, специфичен оттенък. Събитието „се случва“ в Иран. Събитие мистико-религиозно, което за зла участ коренно преобръща историята на Хазария. Имплантиране на чужда религия (юдаизма) в държава и в социален живот. Последиците от това религиозно „зачеване“ са катастрофални.

Ролята на „ръжен“ играе фанатична юдейска секта – маздакиди. Радикално социално-етическо движение на Маздак в Иран (VІ век), борещо се за общност на имущество и жени. Историци го смятат за първи опит в човешката история да бъде установен комунистически ред, прикрит с религиозна мистика. Разбити и преследвани в Сасанидски Иран, юдеите бягат в Задкавказието, по онова време в състава на тюркска Хазария. Годината на „Изходът“ от Иран е 529-530 сл. Хр. В Северен Кавказ, в Дагестан (между реките Терек и Сулак), се пръква еврейска община. Стартира любопитна симбиоза с фатални за хазарите последици. Чрез смесени бракове на тюркски военоначалници с еврейки стартира процес на перфидно юдейско проникване във властта. В Хазария е установен негласен (скрит от народа) съюз между тюркската военна аристокрация (Ашините не са хазари) и юдеите; съюз, властващ над послушната маса на хазарското езическо мнозинство.

Така на границата VІІІ-ІХ век в Хазарския каганат е извършен ОСОБЕН преврат. Юдаизмът става „държавна религия“. Властта е в ръцете на елит от смесени (юдео-тюрко-хазарски) бракове. Тъй като по майката еврейската традиция определя принадлежността към юдейската вяра и племе, неусетно Хазария става новата „Обетована земя“, магнетично притегляща разпръснатите в Евразия евреи.

Установен е тотален контрол върху държавата, а народът вярвал, че „свои съезичници“ го управляват. Юдейската хегемония в Хазария ражда кардинални външнополитически ходове: серия религиозни войни срещу християнска Византия, и тогава все още езическите Аспарухова България и Киевска Рус. Да напомним: кан Аспарух, отстоявайки хазарския натиск, загива в битка между Днестър и Днепър в 704-а, в Годината на Дракона. (Йордан Вълчев. Древният български календар. София, 2008, с. 192).

Плодородните земи на днешна Украйна, населени с трудолюбиво население, стават примамлив обект за хазарските юдеи. Киевска Рус става „бойно поле“ на юдаизма и християнството. Днес същото е в Украйна. Но кой да знае!

Тук иде транстемпоралната

МИСТИЧНА ЗАВРЪЗКА МЕЖДУ ХАЗАРИЯ И УКРАЙНА.

Войната не само завръзва възли, но и ги разсича. Тъй както Александър ІІІ Македонски с меч разсича Гордиевия възел, алегория на неговия поход на Изток.

Споменахме три странности на войната в Украйна. Най-необяснима: наоколо се прилага тактиката на „опустошена земя“, а 1-2 „специални“ зони са пощадени. Сякаш свише по нечия заповед е разпоредено да се щадят, докато навсякъде (особено в Южна Украйна) цари тотално разрушение.

През 2010 г. президентът на Израел Шимон Перес посещава Днепропетровск, най-важна „специална зона“ на общината на хабадниците (юдейска ултрафанатична секта). Тук е проектираната бъдеща еврейска столица на Украйна. Шимон Перес е поразен. По думите му „това, което е направено в Днепропетровск, трябва да се изучава, за да се разработи концепция за глобално еврейско бъдеще“.

Две години по-късно, на 16 октомври 2012 г., в Днепропетровск на специална церемония е открит най-големият в света многофункционален еврейски център „Менора”, откъдето ще управлява машиаха (Месията). След още 10 години само в първите два месеца на войната (март-април 2022 г.) Украйна напускат 6 милиона души. Точни цифри за последващите месеци и години няма. И това (важно уточнение) не касае Западна Украйна. Анализатори прогнозират, че тя ще отиде към Полша. Очевидно някой иска (не само Путин!) като държавно-правен субект Украйна да престане да съществува.

В YouTube курсира клип на руски език (Новый Израиль в Украине). На фона на сражения в Близкия изток и в Украйна дикторът пояснява: „Войната за създаване и отстояване на ционистката държава продължава да се пролива много кръв. Оттогава на Близкия изток никога не е имало мир. Много евреи сега започват да се замислят, че те са извършили голяма грешка да дойдат в Палестина с оръжие в ръце. Те почват да се съмняват в цялото ционистко движение, опитващо се от евреите да създаде нация, а от Израел своя държава.

10 милиона човека се намират в обкръжението на 150 милиона араби. Можно ли так долго продержаться?! Всех шансов против их“.

Тези дни Израел откри втори фронт срещу Арабския свят. На североизток, в Ливан, срещу проксито на Иран – „Хизбула”.

Едва ли случайно 2014 г., 8 години преди войната в Украйна, се явява статия в британския „The Times“, а израелското издание „Горец“ ден след руското нахлуване /22 февруари 2022 – бел. ред./ в Украйна я препубликува плюс коментар. В нея – обяснява дикторът – се съдържа информация за връзката на украинците с юдаизма. В статията се говори: „Украйна по-рано не се е наричала Украйна. Това е било Хазария и няма никакви съмнения в това, че я управлявали евреи. Това били европейци, приели юдаизма“. Втора част на статията: „Идеть речь о том, что существует некий секретный план обратной эмиграции в Украине. Проект „Небесный Йерусалим“. Этот проект реальный. Проект о переселении всех евреев от Израиль в Украине. Мы того не знаем. Имееться много прогноз, включая эксперта тяжеловеса [спорт. – борец тежка категория] Киссинджера“.

Прогноза Кисинджър дава в края на 2012: „След 10 години Израел няма да го има на картата на света“. Базира се на доклад, изготвен от 16 американски разузнавателни агенции и озаглавен „Подготовка за Близък изток без Израел“. Този план, наречен „сакрален“, сочи причината: „В 2022-2025 г. животът на евреите в сегашните територии на Израел ще стане невъзможен заради нарастващата агресивност на мюсюлманското население, което активизира борбата за освобождение на териториите, плюс природни аномалии и други бъдещи катаклизми“.

И още: Ще се преселят ли всички евреи в Украйна?! „Това преселение, това движение – казва дикторът – е почнало в 2020 г.“.

Датата не е случайна. Иван Тренев: „През 2020 г. Върховната Рада (парламент) прие Закон за децентрализация на Украйна, с което вече може да започне преселване на милиони евреи от Израел и други места, за „децентрализация и субсидарност в организацията на властта, повсеместност на местното самоуправление, баланс и устойчиво развитие на териториите, географски и демографски особености, етнически и културни традиции“ в Одеска, Днепропетровска, Запорожска, Херсонска и Николаевска област (само трябва да се избавят от местното население)“.

Тук изниква каверзен (опасен) въпрос: какво ще стане с ядреното оръжие на Израел? И как ще се чувства Владимир Путин, ако Израел прехвърли цялото ядрено оръжие в Украйна! „Има мнение, че съществува партньорство, фактически ставащо зад кулисите. Партньорство с Русия и че тя се намира в тясна връзка с водещи евреи. Може ли това да е лично равинът на Владимир Путин? Човекът, с когото ние се срещнахме в Давос. Той е от Хабад Любавич /немногобройна еврейска паншовинистична секта – бел. Н.С./“.

Става дума за Берл Лазар, главен равин на Русия, изключително близък на Путин. Може би с него е свързан фактът, че първите групи еврейски преселници започнаха подготовка на инфраструктурата за прием на първите хиляди израелци… на територията на Южна Украйна. Това е територията на Новия Йерусалим и по-точно Heavenly Jerusalem (Небесен Йерусалим). Там се очаква да се преселят шест милиона евреи от Израел и повече от 12 милиона от Русия, Съединените щати и Евросъюза.

Тук иде контекстуален въпрос: за какво точно бе разпалена войната в Украйна и как тази война помага на проекта „Heavenly Jerusalem“ да се осъществи? Най-простият начин да се създава нещо ново се състои в това да се унищожи всичко, което има в Украйна. И, неизбежно, би засегнало цяла Украйна. Е, с изключение на западната й част.

„Да помислим – цитира дикторът втора статия на в „Горец“ (лято 2022 г.): „От 1 март 2022 года за два месеца шест милиона украинци са напуснали Украйна“.

В публикацията се твърди: водещи еврейски организации от Путин ще искат Русия да изплати военни репарации в милиарди и в трилиони долари за възстановяване на Украйна. „Конечно, будут. Он, Небесный Ерусалим будуть помогат крупнейшие банковских домов и транснациональных корпорации“.

На картата се вижда третата „Обетована земя“ (втората е Америка) – „Небесен Йерусалим“ – Украинският юги изток. С преименовани градове.

Президентът Зеленски неслучайно говори: „Нам нужна совершенно новая организация. Не ООН. Която да може да спре войната“.

Нататък в статията се говори: Вместо Израел да строи селища на Западния бряг на река Йордан, в Украйна ще строи нови селища. Евреите, които искат да живеят спокойно, ще напуснат Израел и ще отидат в Украйна. Израел е сключил сделка с китайците. Те са купили пристанището в Хайфа и ще помогнат да се осъществи коридор от Израел през Гърция към Украйна. Това силно тревожи САЩ…

Горните факти поставят следващ каверзен въпрос:

ИМА ЛИ ПУТИН УЧАСТИЕ В СЕКРЕТНИЯ ПЛАН

за преселване на милиони евреи в Украйна? Тайната е заключена в особената му връзка с главния равин на Руската федерация Берл Лазар. Да напомним: в проекта „Небесен Ерусалим“ влиза и Одеска област. Тя не бе обявена цел, когато Кремъл обяви суверенитет над четири украински области (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска). Интересното е, че последните две влизат в проекта „Небесен Йерусалим“ плюс Одеска област. Какво означава?! Остатъчна Украйна губи излаз на море, геополитическият и военностратегически статус рязко спада…

Проникна информация: партньорството между Кремъл и мегаеврейски организации, оглавени от Ротшилд (предците му се преселват от Хазария в Германия) било уредено на секретна среща в Давос между, от една страна, равина на цяла Русия Берл Лазар (лично упълномощен от Путин), и представител на Ротшиллд. Това, което се знае, е, че е от висшия етаж на хасидската секта „Хабад Любавич“.

В Украйна са пристигнали още в 2020 година първите групи еврейски заселници, засега без семейства, както и специални строителни фирми да планират и подготвят инфраструктурата в петте южни области на Украйна. Разбира се, Крим остава руски. Този стратегически свръхважен полуостров някога е лежал в западната част на Хазарския каганат.

Обаче практически

ЛИЧНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

„Небесен Йерусалим“ е израелският милиардер Гарри Беркут. Контактува с президента Зеленски. Той представя картата на бъдещия „Небесен Йерусалим“, на която се виждат преименувани основни градове, а за столица с име New Jerusalem е избран Днепропетровск (на укр. Днiпро).

От 2017 година Беркут предприема в Израел кампания за преселване. Чрез интервюта, лекции в университета в Хайфа и в други убеждава: природно Израел е 60% пустиня, горещ климат, напрежението със съседите нараства. Младото поколение не вижда перспектива. На еврейския народ за 200-300 години му трябва ново огнище и че именно днес е подходящият исторически момент, че най-перспективно е преселване в Украйна. Беркут говори за реванш със славяните: евреите трябва да си върнат земята, дето преди 10 века била първата управлявана от евреи държава в Европа – Хазария.

Беркут не само говори, но и действа. Иван Тренев: „През 2017 г. епохално събитие, за което световните медии не споменаха дори мимоходом, стана „десантът“ на първата група емигранти от Израел в пристанището на Одеса, водена от Игор Геко (Беркут). Тази група от 183 хасиди евреи-първопроходци пристигна в Украйна от Хайфа, за да положи първия камък във фундамента на „Небесния Йерусалим“ в плодородната земя на Южна Украйна. От речта на самия Игор Геко – изпълнителен директор на проекта по създаване на основно огнище на световното еврейство на територията на пет украински области – стана известно, че Новият Йерусалим до 2027 г. ще се превърне за евреите-преселници в огнище на просперитет. Според Игор Геко, средства и иновативни технологии за „Небесния Йерусалим“ ще бъдат предоставени от най-големите банкерски къщи и световни транснационални компании. Проектът „Небесен Йерусалим“ е практически отговор от хасидите на предсказанията и добре осведомения политически „мастодонт“ Хенри Кисинджър и покойния палестински пророк Шейх Ясин“.

Игор Беркут: „Проектността на Новия Йерусалим „5+5+5“ почва с 2014 г. Петте първи години са гниене и разложение на съществуващата система, следващите пет години са деструкция и фрагментация след 2019 г. Следващите пет години, след 2024 – преформатиране. До края на 2029 г. се набелязва пристигане в Новата Родина на близо 5 милиона евреи. 2029 година е първа крачка на Новия Йерусалим“.

Впрочем Зеленски, който, за разлика от Путин, не крие, че е евреин, в тесен кръг говори: Украйна може и трябва да стане Новият Голям Израел. И че – неизбежно – това ще бъде полицейска държава. Има предвид неизтребимия конфликт с Русия, което води до суспендиране на ред демократически правила. Зеленски ни припомня мисъл на полския интелектуалец Станислав Лец: „Тези, които поставят капаци на очите си, трябва да помнят, че комплектът включва още юзда и камшик“.

Тук изниква следващ резонен въпрос. Каква ще бъде съдбата на коренното украинско и руско население, населяващо петте области, предназначени за вторична реанимация на Юдейска Хазария?

Отговорът не е труден. Днес се води ожесточена война с всички средства, а резултатите са очевадни.

През 1984 г., в навечерието на Горбачовата перестройка, на територия от 604 хил. кв. км живеели 50,3 млн. човека. В съветско време населението на Украйна достига 52 милиона. След разпада на СССР, юридически закрепен чрез Беловежките споразумения (декември 1991 г.), икономическите и селскостопански връзки са разкъсани. Почва тотална социално-икономическа криза, респ. емиграция, главно към Полша и Западна Европа. В 2014 година, когато на Майдана „оранжевата революция“ дефакто разкъсва Украйна на две части: източните (руски) и западните (украински) – населението спада на 42,9 млн. Понастоящем цифрата е под 40 милиона. Киев твърди, че са около 37 милиона. За близо 35 години (1991-2023) населението е спаднало с 15 милиона.

Поражда се друг въпрос: Имат ли нещо общо със ставащото постоянно обстрелващите се със заклинания протагонисти (главни играчи) – на Русия Путин, на Украйна Зеленски?!

Нещо помежду им. Като cosa nostra (ит. наше, общо дело)? Ако има,

КАКВО ОБЕДИНЯВА ВРАЖДУВАЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТИ?

Общото е най-малко две неща ги обединяват. Първото е ГЕНЪТ. А той е един и същ: ЕВРЕЙСКИ. Това, разбира се, не е обвинение, а констатация. От двамата Зеленски покрива 100% (по майчина и бащина линия), докато Путин – 50% (по майчина линия). Това го прави равен на пълнокръвните МУ съплеменници.

Влизаме в личния сайт на президента: „Мать Владимира Путина – Мария Ивановна Шеломова – была очень мягким доброжелательным человеком. „Мы скромно жили“… Майката не одобрявала неговото решение да се занимава с джудо…“.

Несъмнено, името Шеломова определено е еврейско. Шеломит е старшият от 3-мата синове на Шимеи, левит [свещеник] по линията Гершон“. И още: „Шеломо е Соломон“. (Еврейская энциклопедiя, томъ ХV. (Репринтное издание, 1991 г.), с. 954.

Вторият общ знаменател между Путин и Зеленскии е скритата религиозна принадлежност: Православният сайт „Будител“: „Тук е редно да споменем, че Путин и Зеленски са хасидски евреи. Президентът на Русия е съдействал за смяната на главния равин на Русия, като с неговото идване на власт тази длъжност заема хасида Берл Лазар. Вова Шаломов (моминската фамилия на Мария – майката на Путин, е Шеломова) е наградил своя сектантски духовен брат дори с орден“.

Дали тази етно-генетична и религиозна бифуркациия (раздвояване) води до вътрешен конфликт в съзнанието на Путин, ние не знаем…

Но да е само това! За разлика от Зеленски, не криещ еврейския си произход, Путин има още един проблем. Голям проблем, тъй като влиза в конфликт с парадираната от него родова принадлежност към православната вяра.

Разбира се, това всячески се прикрива от Всероссийския патриарх Кирил (он же полковник Гундяев от КГБ). Негова показателна дитирамба за Путин: „На 28 юли 2024 г., в деня на паметта на равноапостолния Свети Цар и ден на църковно-държавния празник „Крещения Руси“, патриарх Кирил след литургията призовал вярващите да се молят за Путин: „Президентът, който не скрива своята принадлежност към Православната църква, който живее църковен живот и едновременно се явява един от най-бележитите политически дейци на съвременността, имащ огромен авторитет в света“.

Едва ли полковникът в расо не знае компрометиращата Путин връзка. Която не крие. „Будиттел: „Връзка с една от най-спорните еврейски секти, свързани с хасидизма – движението Хабад Любавич. Сектантите хасиди са незначително малцинство в съвременния юдаизъм – не повече от 5 процента, но в същото време са и най-богатата и влиятелна част на международнотто еврейство. Напоследък те все по-явно претендират за ролята на духовни и политически лидери на целия еврейски народ“.

Може ли православен да се моли в Ерусалим на „Стената на плача“?

Иван Тренев: „На 26 юни 2012 г. под покривалото на нощта (в 0:2 часа през нощта – лунен култ), Путин с кипа (еврейска молитвена шапка) в компанията на хасиди посети „Стената на плача“. Правилно ли е православен да носи кипа? Все едно мюсюлманин да носи кръст и да се кръсти в православен храм. Доброволното носене на кипа означава, че признаваш „правилата на играта“, дал си клетва за лоялност към световния Цион, поклонил си се на юдейския Яхве, ставайки негов послушен Голем. Според думите на главния равин на Русия Берл Лазар Путин е прочел псалмите, които те са подбрали за него (123 и 124). Това са псалми за пришествието на машиаха (еврейския Месия)“.

Руските медии изкривяват истината: „Всички руски медии са разпространили едно и също официално съобщение, че Владимир Путин се присъединил към молитвата. Но това не съответства на действителността(!), тъй като единственият свидетел на съвместната молитва на Путин с хасидите, главният равин на Русия Берл Лазар, заявил: „У Стены плача Путин молился за Мошиаха [Месията]“!

Информацията за това е публикувана на официалния сайт ХаБад-Любавич: http://www.chabad.info/index.php?url=article_he&id=69888.

Красимир Иванджийски: „В САЩ сенаторът русофоб Линдзи Греъм каза, че „Украйна все още струва приблизително 12-13 трилиона долара, и следователно Съединените щати не могат да я дадат на Русия и Китай“. За затъналия в криза Запад Украйна е пещерата на Али Баба, пълна с несметни богатства, които трябва да бъдат присвоени чрез „военнополитическата борса“. Така беше с всички големи войни досега – американците предпочитат други да водят войната вместо тях, а те да се включат само при подялбата на трофеите“…

Авторът е прав: „Различни анализатори предлагат различни причини за връщането на Крим към Русия и за войната в Украйна. Но не забелязват може би най-важната от тях: плановете на световния англо-ционизъм да бъде създадена еврейска държава на територията на така наречената някогашна Хазария или Хазарски каганат“ (.БУДНАЕРА\\\///ЕВ).

Не е прав обаче („Строго секретно“, бр. 340, август 2024 г.): „/Войната/ ще завърши с разгрома на „хазарската мафия“, т.е. на ционизма, който Кремъл постави под общ знаменател с нацизма, олицетворяван от киевските режими след 2014 г. на Порошенко и Зеленски /Коломойски/ и техните ментори във Вашингтон, Тел Авив, Лондон, BlackRock и т.н. Заради това Русия наистина освобождава своите територии и своето руско /и украинско/ население в Крим, Донбас и в цяла Украйна от ционистко-нацистката окупация“[1].

Авторът си противоречи. За това „говори“ следващият бумерангов пасаж: „Ще припомним, че сегашната война в Украйна започна с кървавия преврат от 2014 г., когато беше свален Янукович, избрал проевропейската и проруска ориентация, която не отговаряше на плановете на хазарската мафия за кражба на Крим и Украйна от глобалния еврейски капитал, зад който се крие Ротшилд“.

Че Майданът в 2014 г. е не само антируски, но и антиукраински преврат, говори тук публикуваната таблица за властовата юдейска доминация в днешна Украйна.

Не е вярно поради по-горе разкритата причина: крипто-хасидските президенти Путин и Зеленски всъщност de facto са пародоксални съюзници в перфидно протичащия процес на реанимация на Хазария – „Небесен Йерусалим“.

Няма да е честно, ако спестим неудобната истина. Неудобна за русофили и русофоби. Войната в Украйна има съвършено друг смисъл и цели от тези, които ни подхвърлят руската и евроатлантическка пропаганди. От двете страни на фронта един срещу друг загиват еднокръвни братя. „Благодарение“ йезуитската „помощ“ на Путинова Русия, съчетана с яростната съпротива на насила мобилизирани украинци. Идиотски подготвят „жизненото пространство“ за бъдната втора израелска държава. Която, подобно птицата Феникс, пред очите ни се ражда от изпепелена Украйна. В историко-политически план резултатът на това сатанинско „цезарово сечение“ е кървавочервения „плод“ „Небесен Йерусалим“, т.е. изродената втора Хазария.

Днес безмълвното човечество е безсилен свидетел на най-мръсния заговор срещу два народа – руския и украинския…

НИКОЛА СТОЯНОВ

[1] Красимир Иванджийски. На прага на III световна война. „Цената“ на Украйна на глобалната военно-политическа „борса“ e над 100 трилиона долара. Анализ на „Строго секретно“, бр. 340, август 2024 г.