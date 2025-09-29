Четирима души са простреляни в мормонска църква в Мичиган, а стрелецът е заловен, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Стрелбата е станала в мормонската църква в Гранд Бланк, на около 80 км северно от Детройт, съобщи местната полиция в публикация в социалните медии. Църквата е в пламъци.

Полицията съобщи, че няма опасност за обществеността. Властите не съобщиха подробности за състоянието на жертвите.

Шерифът на окръг Дженеси Крис Суонсън съобщи, че районът е бил евакуиран и че на място са били местните и федералните власти.

Църквата, заобиколена от паркинг и голяма морава, се намира в близост до жилищни райони и църква на „Свидетелите на Йехова“ в Гранд Бланк. Градчето с население от около 8000 души се намира в непосредствена близост до Флинт.

Засега не е ясно какви са мотивите за атаката. Нападателят е 40-годишен мъж, който живеел недалеч от предградието на град Флинт, в което е църквата. Той е бивш войник, който има медали от мисии на американската армия в Ирак.





