Четирима задържани в благоевградския кв. „Еленово” при акция „Антидрога“

Четирима благоевградчани са задържани при полицейска акция „Антидрога“ в четвъртък вечерта в жк „Еленово“. Криминалисти при 2 РУ – Благоевград извършили проверка на 41-годишен мъж и 32-годишна жена от Благоевград. В жената са намерени салфетка, съдържаща около 10,13 грама сух канабис, и найлоново пликче, съдържащо около 0,40 грама кокаин. От органите на реда е проверено и жилище в същия квартал в града, обитавано от двама благоевградчани, на 37 и 41 години, където са открити найлонов плик с около 28 грама сух канабис и цигара, съдържаща около 0,43 грама канабис. Четиримата са задържани с полицейска заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

ТИНА ГЕОРГИЕВА