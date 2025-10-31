Четирима задържани за канабис и кокаин в Благоевград

На 30.10.2025 г. около 20:30 часа в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, от криминалисти при 02 РУ-Благоевград е извършена проверка на 41-годишен мъж и 32-годишна жена от гр. Благоевград, като у жената са намерени салфетка, съдържаща около 10,13 грама сух канабис и найлоново пликче, съдържащо около 0,40 грама кокаин. От органите на реда е проверено и жилище в същия квартал в града, обитавано от двама благоевградчани на 37 и 41 години, където са открити найлонов плик с около 28 грама сух канабис и цигара, съдържаща около 0,43 грама канабис. Четирите лица са задържани със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.