Четирима играчи на козлите с болежки срещу „Левски II”

Футболният тим на „Банско“ трябва да се справя без своя старши треньор Борислав Хазуров в днешното домакинство с „Левски II“. Начело на отбора временно ще бъде асистент-треньорът Иван Топузов. Под въпрос е Георги Фикийн, който страдаше от болки в бедрото на десния крак и това му попречи да играе миналия уикенд срещу „Сливнишки герой“ и в междинния кръг. Йордан Лечов изпитва проблеми в кръста през този сезон и не може да влезе в нужната кондиция, а Асен Либяховски лекува десния си глезен, наранен в Сливница. Неизменният титуляр Марио Димитров се очаква да бъде резерва, след като има болежки в лявото бедро. Това бе причината да не излезе на терена в сряда и се очаква днес отново да остане на пейката.

Дубълът на „Левски“ не може със сигурност да разчита на Александър Калчев, който се контузи при победата с 3:1 над „Пирин“ (ГД) и водеше занимания на индивидуален режим. Сините медици успокоиха страстите около Кристиян Йовов, който бе заменен след 67 минути игра, когато почувства болки в ахилеса. Оказа се, че това не е повод за сериозно притеснение и няма да бъде изненада, ако влезе като резерва. Под въпрос допоследно остава Александър Йовчев, който не игра в предния мач заради контузия, независимо че бе включен в групата за срещата.

ВАСИЛ БОРИСОВ






