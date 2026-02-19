Четирима пострадaха при катастрофа между Хаджидимово и с. Блатска, сред тях 9-месечно бебе и 2-годишно дете

На 18.02.2026 г. около 14:40 часа на пътя между гр. Хаджидимово и с. Блатска, товарен автомобил „Рено Мастер“, управляван от 24-годишен мъж от с. Гърмен, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, за да избегне удар в паркирано моторно превозно средство в дясно на пътното платно е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „Форд Фиеста“, управляван от 57-годишен мъж от с. Беслен. При инцидента са пострадали: водачът на лекия автомобил „Форд Фиеста“, който е с фрактура на гръдна кост и фрактура на ребра, 17-годишна пътничка в товарния автомобил „Рено Мастер“, която е с контузия на главата, 2-годишно дете, което е с контузия на главата и 9-месечно бебе, което е с фрактура на бедрена кост и счупени ребра, също пътуващи в товарния автомобил. На 24-годишния водач са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.