Четирите етапа на брака, които всяка двойка трябва да знае

Ако имате въпроси за брака, доктор Уали Хайман ще отговори на всеки от тях.

Той е доктор по философия и психология и обяснява, че всеки брак минава през четири етапа. Според него тези 4 етапа трябва да са познати на всеки, встъпил в семейни отношения.

Първият етап продължава три години или средно – докато се родят децата. Статистиката показва, че повечето двойки живеят поне няколко години без деца след сватбата. Този период е характерен с бурни нощи и забавление, но човек трябва да е мъдър и да използва времето за укрепване на взаимното разбирателство и доверие един към друг, съветва Хайман.

Следващият етап идва с борбата за власт на двамата партньори. Този етап е най-кратък и предшества третия.

Третият е централен в брачния живот на двойките, а през него повечето мъже и жени подобряват материално си благополучие и качеството на живот. Това е най-трудното изпитание за здравината на отношенията – няколко деца, ипотечен кредит и упорита работа. Именно в този момент мнозина започват да се чудят „Това ли е целият ми живот?“. Онези, които не са заздравили отношенията си в предходните етапи, най-често подават молба за развод.

Четвъртия етап авторът нарича крайъгълен камък, когато децата напускат „гнездото“ и съпрузите отново остават сами. Това е отлично време за нови приключения, пътувания и изпълнение на дългогодишни фантазии и желания.