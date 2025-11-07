Четири вълка и глиган отчетоха за един излет ловците от ЛРД – Осеново

Че не се шегуват ловците от дружинката в Осеново, която е част от благоевградското сдружение, те доказаха в един от последните ловни излети в м. Мечкови в ловните полета на Югозападна Рила, където засичат следи от вълци и бързо правят организация за тяхното намиране и вдигане.

Още в началото на гонката викачите попадат на техните дневни леговища. Глутницата от шест вълка се натъква първо на точния мерник на Красимир Сегменов, който с карабината си за 8-10 секунди отстрелва три вълка. Четвъртият е повален от Бисер Гълъбов, също с карабина. Останалите два успяват да се измъкнат.

Ефектът от бързата и ефективна гонка с четири хищника вдига настроението на цялата група и след една небрежно направена снимка на убитите хищници пристъпват към организирана гонка за диви свине, съобщи slrb.bg.

Шансът ги спохожда и по телефоните и радиостанциите вече се информира да внимават всички по пусиите. Слуката, късметът и майсторството отново си казват думата. Глиганът има малшанса пак да попадне в обсега на Красимир Сегменов, който като за показно го заковава на място. Майсторът си е майстор, признават участващите в лова и поздравленията идват от всички, но той е толкова свикнал с успешните си стрелби, че вече не изпитва първоначалната тръпка на радостта, както в годините след 2009 г., когато вече е „дипломиран“ ловец. Показателен факт е, че от отстреляните през този сезон четири диви свине от групата три са негова заслуга.

Всъщност Красимир Сегменов е прекалено скромен човек. От доста години се занимава с животновъдство – отглежда стада с говеда и овце. И съвсем естествено редовно има сблъсъци с хищниците. Досега има в ловната си сметка 27 вълка, а лисиците само за последната година са 25, което доказва, че е хищничар от истинска класа, със собствена стратегия и методика за борба с тях.

На закачката, че е втори по резултатност за отстреляни хищници след Семир Хаджиев от Благоевград, реагира прекалено скромно:

„Семир е ненадмината категория. С неговите над 180 вълка той е вече доказана икона в хищничарството в България, а може би и в Европа, където е позволено тяхното отстрелване“.