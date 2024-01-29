Четири златни маски на „Сурва“ в Перник за първи път присъди журито

Четири златни маски бяха присъдени на юбилейното издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник. Това се случва за първи път. Наградите огласи председателят на журито проф. Николай Ненов.

Журито отсъди златните маски да са за кукерската група на с. Вресово, Руен, на сурвакарските от пернишкото с. Мещица, радомирското с. Стефаново и на групата от Банско.

Сребърните маски за кукери печели старозагорското село Тъжа, а за сурвакари – с. Черна Гора.

Бронзовата маска пък отива при кукерската група от ямболското село Победа и при сурвакарската от пернишкото с. Лесковец.

За първи път бе присъден и медал за цялостен принос.

„Той е за онези групи, които със своето дългогодишно участие, показва силата на традициите. За мен това е най-голямата награда“, заяви етнологът Цветана Манова от журито.

Медал за цялостен принос печелят общо 29 групи.

Две групи от Благоевградска област пък са сред победителите от sms-гласуването, в което са участвали общо 9396 души. Най-много гласове на публиката е спечелила тази от кв. „Шаром“ в Петрич, а на второ място е Разлог. Третото място публиката е отредила на групата от видинското село Кула.

Любомир Любомиров от София пък е големият късметлия, който бе изтеглен чрез томбола и печели пътуване в чужбина.

„Фестивалът се развива, виждаме обновени групи. Той служи като инструмент за запазване на традицията. Той е невероятно зрелище, което може да ес види само в Перник“, каза председателят на журито проф. Николай Ненов.

ПЪРНИЯТ СПИСЪК НА НАГРАДИТЕ

I. НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ:

– СУРВАКАРИ:

1. златен медал

област Перник, община Брезник, село Велковци

2. сребърен медал

област Перник, община Перник, село Селищен дол

3. бронзов медал

област Благоевград, град Разлог

– КУКЕРИ

1. златен медал

област Силистра, община Тутракан, село Варненци

2. сребърен медал

Не се присъжда

3. бронзов медал

Не се присъжда

II. НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ НА ГРУПА

– ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

1. златен медал:

област Перник, община Брезник, село Слаковци

2. сребърен медал:

област Перник, град Радомир, Ромска група

3. бронзов медал:

област Кюстендил, община Кюстендил, село Пиперков чифлик

– ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

1. златен медал:

област Ямбол, община Стралджа, село Джинот

2.сребърен медал:

област Пазарджик, община Лесичово, село Церово

3. бронзов медал

Не се присъжда

III. НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ

– СУРВАКАРИ

1. златен медал

област София, община Елин Пелин, село Лесново

2.сребърен медал

област Перник, община Ковачевци, село Калище

3. бронзов медал

област Перник, община Радомир, село Копаница

– КУКЕРИ

1. златен медал

област Силистра, община Силистра, село Айдемир

2. сребърен медал

Не се присъжда

3.бронзов медал

Не се присъжда

IV. НАГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИЯТА

– СУРВАКАРИ

1. златен медал

област Кюстендил, община Дупница, село Джерман

2. сребърен медал

област Перник, община Радомир, кв. Върба

3. бронзов медал

област Перник, община Земен, град Земен, НЧ „Светлина 1924“

– КУКЕРИ:

1. златен медал:

област Пазарджик, община Лесичово, село Лесичово

2. сребърен медал:

област Пловдив, община Карлово, село Васил Левски

3. бронзов медал:

Не се присъжда

V. НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНА ИГРА:

– СУРВАКАРИ:

1. златен медал:

област Перник, община Брезник, село Сопица

2. сребърен медал:

област Перник, община Радомир, село Прибой

3. бронзов медал:

област Кюстендил, община Кюстендил, село Гирчевци

КУКЕРИ:

1. златен медал:

област Бургас, община Бургас, село Долно Езерово

2. сребърен медал:

Не се присъжда

3. бронзов медал:

Не се присъжда

VI. НАГРАДА ЗА ИНДИВИДУАЛНА МАСКА:

1. златен медал:

Гергана Стоянова, сурвакарска група село Лесковец, община Перник

2. сребърен медал:

Виолин Димитров, сурвакарска група село Бегуновци, община Брезник

3. бронзов медал:

Симеон Велинов, сурвакарска група село Сопица, община Брезник

VII. НАГРАДА ЗА ВОЙВОДА

1. златен медал:

Венцислав Георгиев, Илиян Иванов, село Богданов дол, община Перник

2. сребърен медал:

Даниел Петров, на 4 г., село Черна гора, община Перник

3. бронзов медал:

Денис Стоилов, село Слокощица, община Кюстендил

VIII. НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ МАСКИ

1. златен медал:

Никола Петров, село Копаница, община Радомир

2. сребърен медал:

Александър Георгиев, село Лесковец, община Перник

3. бронзов медал:

Мартин Пламенов, село Друган, община Радомир

IX. НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ ГРУПИ

1. златен медал:

област Перник, град Перник, кв. Църква,

2. сребърен медал:

област Благоевград, община Петрич, село Коларово

3. бронзов медал:

област Пловдив, община Карлово, град Баня

X. ГОЛЯМА НАГРАДА – МАСКА

– КУКЕРИ

1. златна маска:

област Бургас, община Руен, село Вресово

2. сребърна маска:

област Стара Загора, община Павел баня, село Тъжа

3. бронзова маска:

област Ямбол, община Тунджа, село Победа

– СУРВАКАРИ

1. златна маска :

област Перник, община Перник, село Мещица

2. сребърна маска:

област Перник, община Перник, село Черна гора

3. бронзова маска:

област Перник, община Перник, село Лесковец

– СУРВАКАРИ ОБЛАСТ ПЕРНИК

1. златна маска:

община Радомир, село Стефаново

– МАСКАРАД ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

1. златна маска:

област Благоевград, град Банско

XI. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК (плакет)

1. Сурвакарска група община Перник – село Големо Бучино

2. Сурвакарска група област Перник – община Радомир, село Долни Раковец

3. За Югозападна България

– област Благоевград, град Петрич, кв. Шарон

– област Благоевград, град Благоевград, Трети квартал

XII. НАГРАДА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ ПЕРНИК(плакет)

– Община Перник: село Драгичево

– Община Брезник: село Конска

– Община Земен: село Пещера

– Община Ковачевци: село Светля

– Община Радомир: Първи борчески квартал

XIII. КУПА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ.

1. СУРВАКАРСКА ГРУПА

област Монтана, община Монтана, село Габровница

област Перник, община Перник, село Расник

XIV. НАГРАДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК

1. област Перник, община Ковачевци, село Ковачевци

2. област Перник, град Перник, сурвакарска група „Кракра“

XVI . НАГРАДА ЗА ОПАЗВАНЕ НА МАСКАРАДНАТА ТРАДИЦИЯ

ПЛАКЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛОКАЛНО НАСЛЕДСТВО“

1. област Перник, община Перник, село Ярджиловци

2. област Перник, град Земен, Сурвакарска група

3. област Перник, град Батановци, Детска сурвакарска група

4. област Кюстендил, село Жабокрът, Маскарадна група

5. област Перник, община Брезник, село Бегуновци, Сурвакарска група

6. област Ямбол, град Ямбол, Кукерска група

XV. НАГРАДА – МЕДАЛ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В ИЗДАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ – ХХХ МФМИ „СУРВА“.

1. област Перник, община Перник, село Ярджиловци

2. област Перник, община Брезник, село Долна Секирна

3. област Перник, община Перник, град Батановци

4. област Перник, община Перник, село Люлин

5. област Перник, община Перник, село Дивотино

6. област Перник, община Брезник, село Кошарево

7. област Перник, община Брезник, село Садовик

8. област Перник, град Перник, кв. Бела вода

9. област Перник, община Перник, село Витановци

10. област Перник, община Перник, село Богданов дол

11. община Ямбол, град Ямбол

12. област Перник, община Земен, село Габров дол

13. област Ямбол, община Елхово, село Бояново

14. област Пловдив, община Карлово, село Дъбене

15. област Видин, община Кула, гр. Кула, група „Къпачи“

16. област Хасково, община Ивайловград, град Ивайловград, кв. Лъджа

17. област Стара Загора, община Казанлък, село Голямо Дряново

18. област Благоевград, община Симитли, село Брежани

19. област Благоевград, град Благоевград, кв. Струмско

20. област Перник, община Ковачевци, село Сирищник

21. област Перник, община Ковачевци, село Чепино

22. област Перник, община Ковачевци, село Лобош

23. област Перник, община Радомир, село Друган

24. област Перник, община Брезник, село Банище

25. област Перник, община Брезник, село Гигинци

26. област Перник, община Перник, село Кралев дол

27. област Кюстендил, община Кюстендил, село Ябълково

28. област Перник, община Земен, село Елов дол

29. област Ямбол, община Стралджа, село Зимница

Без нарушения и инциденти премина 30-тия Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва – Перник“ 2024. Тридесетото юбилейно издание се радваше на рекорден брой участници и гости на форума. По около 150 служители на реда през всеки от трите дни бяха на крак, разположени по всички невралгични точки в града. Органите на реда се грижеха за спокойствието и сигурността на хората както в централната градска част, така и по периферията. В охраната на мероприятието бяха включени и служители от СДВР и дирекция „Жандармерия“, които съвместно с пернишките им колеги изпълниха перфектно служебните си задължения.

Красимира Стоименова

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