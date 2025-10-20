Четири къщички в Коледното градче в Благоевград с наематели след първи търг с явно наддаване, изграждат го в подлеза на площад „Г. Измирлиев“

Само 4 от общо 10 къщички в Коледното градче в Благоевград се отдадоха днес под наем на търгове с явно наддаване. За още две имаше закупени тръжни книжа, но наддаване не можа да се състои, тъй като имаше само по един кандидат и търговете се отложиха със седмица. Заради слабия интерес от страна на ресторантьори и търговци нямаше напрежение по време на процедурата, водена от директора на Дирекция „Общинска собственост“ Мария Димова.

2 стъпки над началната цена бе максимално постигнатата наемна цена на временните обекти, които тази година ще се разположат в подплощадното пространство на площад „Г. Измирлиев“. Още преди да стартира наддаването стана ясно, че тази година площта за павилионите за скара е увеличена като към миналогодишните 12 кв.м са прибавени още 4,5 кв.м, за да има навеси над скарите в случай, че вали. Георги Байрактарски-Бари бе готов да наддава за първия павилион за скара и напитки, но беше единствен кандидат и търгът се отложи. Ресторантьорът Николай Христов с фирмата си „Рони НХ 94“ бе обявен за победител в наддаването на втората къщичка за скара с наем от 2884,86 лв. за целия период от 21 ноември до 6 януари. 8% стъпка на наддаване одобри тръжната комисия и той вдигна началната цена от 2326,50 лв. с две стъпки. Конкурентът му Николай Стоилков с фирмата си „Ник корп 72“ ЕООД се отказа на първа стъпка, но спечели наддаването за третата къщичка за скара при цена от 2698,74 лв. На четвъртата скара в Коледното градче ще посрещат клиенти Иво Митев-Скиф и бизнес партньорът му през последните няколко години Иван Ганчев-Ганята. Двамата се явиха на търга като представители на фирмите „Скиф“ ЕООД и „Енерго инвест“ ЕООД, а Ганята се отказа от наддаването при обявена от Скиф цена от 2698,74 лв.

„Знаете ли на колко пари спряхме да наддаваме преди години за една от коледните къщички? Предположете поне“, провокира интереса на комисията Иво Митев и след кратка пауза добави: „За 13 333 лв. с ДДС! Отвън преди наддаването друг участник ми поиска пари да се откаже в моя полза и ме провокира“. „ И после се отказахте, нали“, предположи член на комисията. „Не, работихме си на тази цена и не позволихме да ни изнудват“, припомни Скиф.

Комисията отвори офертите на участниците в търга сн.3 Коледното градче ще бъде в подлеза на пл. „Г. Измирлиев”

За един от малките павилиони с площ 8,75 кв.м за сладкарски изделия и топли храни без скара наддаваха Кирил Малев с фирмата си „Малев и син“ и Костадин Апов. Началната цена от 1233,75 лв. бе увеличена до 1529,85 лв. от Малев.

Председателката на комисията М. Димова обясни, че общината ще се постарае Коледното градче да бъде изградено навреме и наемателите да получат ключовете за спечелените павилиони няколко дни преди 21 ноември, за да имат време да организират дейността си. Наемателите поставиха въпроса за достъпа до подплощадното пространство за зареждане с продукти и настояха да се помисли за предоставяне временно на 1 паркомясто за целта.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА