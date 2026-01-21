Четири поколения участваха в отбелязването на Бабинден в благоевградското село Рилци. В залата на местното читалище се събраха дами на различна възраст, повечето облечени в народни носии. Най-възрастната бе 80-г. баба Лозена Дамянова, която не отстъпваше по дух и ентусиазъм на останалите жени.

Централни действащи лица бяха шестмесечният юнак Самуил, неговата майка Мариана Ранова и гордата баба Велина Тодорова. Самата тя участва в ритуала за трети път – два пъти с дъщеря си и сега със снаха са Мариана. Като символ на уважение и признателност младата майка поля вода на свекърва си, като последваха наричания в селото да се раждат повече бебета.

И както повелява традицията, празникът бе съпътстван с почерпка с домашни баници, погачи и други кулинарни изкушения. За доброто настроение се погрижи човекът-оркестър Димитър Цонев-Адамо. Специални музикални поздрави отправиха и дамите от женска певческа група „Рилска китка“ при НЧ „Яне Сандански-1949“ – с. Рилци, а край трапезата се изви кръшно бабино хоро.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА