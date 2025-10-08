Четири са вече жертвите при срутването на сграда в Мадрид

Броят на жертвите от срутването на строяща се сграда в центъра на Мадрид вчера се е увеличил до четирима, съобщава информационната агенция Efe, позовавайки се на службите за спешна помощ на испанската столица.

След първите две, пожарникарите откриха още две тела снощи в развалините на сградата, разположена на улица „Кале де лас Илерас“ между Операта и площад „Пуерта дел Сол“.

Четиримата души, за които се съобщава, че са изчезнали, са ръководител на строителните работи, извършвани в сградата, и трима работници.

В необитаемата сграда в сърцето на града са се извършвали ремонтни дейности и работниците са били на работа, когато част от фасадата се срути.

Облак прах изпълни квартала. Пожарникари и полицейски екипи отцепиха района.