Четири столични фирми се конкурират за организацията на 2 международни обмена за над 80 000 евро на благоевградския Младежки център

Четири столични фирми се конкурират да организират два международни обмена на благоевградския Младежки център в Лисабон и Берлин. Обществената поръчка, обявена от община Благоевград, е на прогнозна стойност 82 398 лв. с ДДС, а финансирането е осигурено от спечелен от общината проект. И двата обмена визират 5-дневни обучителни пътувания. Групата за Лисабон ще включва минимум 20 участници на възраст от 13 до 29 г., а тази за Берлин – най-малко 26 души, от които 20 служители на Младежксия център, представители на общината и партньори от Центъра за личностно и творческо развитие, сдружение „Активно българско общество“ и Регионално сдружение „Екоюгозапад“ и 6 души от екипа за управление на проекта. Основните цели и на двата обмена са да се запознаят служителите на Младежки център – Благоевград, екипа на проекта и български младежи с дейността на други центрове, да обменят опит и добри практики в сферата на младежката работа, пригодността за заетост и уменията на младите хора, включително предприемачеството и цифровите умения и включването на младежи в неравностойно положение и реинтеграцията им в общността. Идеята е да се установят дълготрайни партньорства, включително и съвместно участие в проекти, насочени към решаване на проблеми на младежи от уязвимите групи и насърчаване на участието им в подобни инициативи и междукултурен обмен.

Фирмите, заявили готовност да организират двата обмена, са „Калисто турс“ ЕООД, „Рин консулт“ ЕООД, „Атлак травелс“ ЕООД и „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД. Изпълнителят ще трябва да осигури транспорта и изхранването на групите, включително презаверяване на самолетните билети в случай на отмяна на полет.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА