Три фирми и една кооперация се конкурират за доставките на храни за детските и социални заведения в Благоевград

Три външни фирми и една местна кооперация се конкурират в поръчка за доставки на хранителни продукти и стоки за благоевградските детски градини и социални заведения за период от 3 години. Общата стойност на поръчката е 3 702 349,15 лв. без ДДС.

Две софийски дружества – „Бохемис“ ООД с управител Антоан Асенов и „Аллур“ ООД, управлявана от Станка Рибарова, са подали оферти за доставка на риба и на пакетирани захарни изделия. 475 006.30 лв. без ДДС са заложените пари за снабдяване с риба през трите години, като поръчката включва доставка на замразена скумрия и хек. За пакетирани вафли, меденки, кроасани, обикновени бисквити, сухи пасти, мъфини, течен шоколад, халва, локум, чаени бисквити, боза и др. са заделени 265 787.15 лв. без ДДС.

Към двете столични дружества се присъединяват още двама конкуренти да осигуряват пакетирани храни и подправки и плодови и зеленчукови консерви. Това са петричката „Рупанов Трейд“ ООД, ръководена от Любомир Рупанов, и кооперация „Областен кооперативен съюз” – Благоевград с председател Владко Бангеев.

За доставката на пакетирани храни – леща, боб, ориз, пшеница, нахут, брашно – пълнозърнесто, царевично, нахутено, от киноа, от амарант и от елда, грис – пщеничен, царевичен и оризов, галета, нишесте, елда, киноа, просо, лимец, сухари, сол, подправки, оцет, олио, маргарин, макарони, яйца, чай, мюсли и др. общината е предвидила сумата от 787 327 лв. без ДДС. За доставката на консерви от грах, зелен фасул, риба, пастет, конфитюри, плодови сокове, маслини, компоти, лютеница, паприкаш и др. са предвидени 723 144.85 лв. без ДДС.

Столичното дружество „Аллур“ ООД е единственото, депозирало оферта за доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини. Заложената за това сума е 1 451 083.85 лв. без ДДС.

След като прецени дали офертите на четирите участници отговарят на изискванията на възложителя, комисия, назначена от кмета да проведе процедурата, ще премине към отваряне на ценовите им оферти.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





