Четири червени картона оцветиха мачовете на 17-ките и 18-ките на орлетата, седемголов трилър се разигра на Рилци

Две победи и една загуба регистрираха през уикенда трите елитни юношески формации на орлетата. Важен стратегически успех на дъното във втората осмица записаха 16-ките в зелено-бяло с класиката 3:0 при визитата си на „Арда“ и за първи път през сезона прибраха накуп трите точки с късни голове на резерви. Мрежата на кърджалии разпечати в 70-та мин. влезлият на смяна по-малко от четвърт час преди това Станислав Атанасов. В 77-та мин. разликата вдигна Мартин Лазаров, а домакинския крах оформи само четири минути след появата си на терена Методи Петров. В неделя момчетата на Илко Христов посрещат петия в подреждането „Славия“.

Четвърто поредно поражение записаха 17-ките на благоевградския клуб с 1:2 от „Спартак“ /Пл/. На стадион „Мусала“ в град Рила северняците скършиха нулата в точковия си актив след фалстарта на кампанията, в която избраниците на Радослав Бачев тръгнаха с победа срещу „Хебър“, преди да влязат в черната серия. Петричкият рефер Стефан Коемджиев оцвети двубоя с три червени картона, в съотношение, повтарящо крайния резултат. Пръв под душа отиде Цветомир Конов в 80-та мин., но въпреки численото неравенство съотборниците му стигнаха до победния гол. След това нервите на терена взеха връх и за спречкване помежду им в 84-та мин. главният съдия прати преждевременно в съблекалнята Манол Данчев и автора на откриващото попадение за спартаковци Валентино Георгиев, който изведе своите напред в 9-та мин. Капитанът на пиринци Кирил Пецев възстанови равенството в 27-та мин., а решаващия удар върху домакинските амбиции нанесе в 82-та мин. Николай Петров. В събота младите орлета гостуват на връстниците си от „Локомотив“ /Пд/.

Седемголов трилър с победен финал предложиха на феновете си 18-ките на „Пирин“, които се наложиха с 4:3 над „Янтра“ в защита на мястото си в топ 4 на класирането. Голямата драма на базата в село Рилци се разигра в заключителната четвърт на мача, когато габровци се доближиха само на гол от ремито, а получиха и бонус от радомирския арбитър Кирил Кирилов, който изгони Иван Георгиев при оставащи тринайсетина минути до изтичане на редовните 90. Все пак възпитаниците на Манол Занев удържаха крехката си преднина и заслужено ликуваха, за да излязат с приповдигнато настроение в съботния следобед на „Лаута“ срещу безгрешните дотук в първенството смърфове. Мачът с ковачите се развиваше по мечтан сценарий за „Пирин“, който дръпна наглед комфортно в резултата с хеттрика на Ивайло Иванов /16, 25, 49/ и точния изстрел на Наско Атанасов /19/, докато гостите успяха да преодолеят вратаря Янислав Андонов само веднъж чрез Росен Петков /39/. В хода на втората част обаче интригата върнаха Никола Ганчев /53/ и резервата Денис Карапенев /72/, но и численото превъзходство не се оказа достатъчно за сензационна подялба на точките.

Иван Иванов Кирил Пецев

„ПИРИН“ /16/: Йордан Поповски, Алекс Николов, Александър Христов, Васил Реанчев, Мартин Лазаров /82-Методи Петров/, Виктор Равенски, Антон Георгиев /82-Велко Георгиев/, Георги Кузманов, Юри Каменаров, Илия Маерков /57-Станислав Атанасов/, Владислав Зайков.

„ПИРИН“ /17/: Методи Иванов, Алекс Кепов, Александър Чинкаров, Илия Якимов /46-Владимир Нурков/, Виктор-Крум Танев /46-Даниел Тилев/, Иван Стоилов /81-Симеон Ивановски/, Кристиян Кръстев, Манол Данчев, Александър Георгиев /12-Кемин Шериф/, Мартин Забунов /81-Алекс Иванов/, Кирил Пецев.

„ПИРИН“ /18/: Янислав Андонов, Андреа Николов /72-Мартин Гогов/, Атанас Бухов, Георги Диманчев, Даниел Камбошев, Даниел Кюртов, Ивайло Иванов, Калоян Ангелов, Марио Янков /70-Янислав Ангелов/, Иван Георгиев, Наско Атанасов /60-Димитър Стойков/.

