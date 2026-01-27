Чешкият художник, скулптор и керамик Петър Йедличка с ретроспективна изложба в Благоевград

Ретроспективна изложба откри в Благоевград чешкият художник, скулптор и керамик Петър Йедличка. В експозицията са включени академични творби от 70-те години на миналия век, когато е следвал в Националната художествена академия в София, до гротескни работи от последните години. Проф. Димитър Даскалов и проф. Георги Чапкънов-Чап са преподавателите му в академията. Определя себе си като експресионист, близък до идеите на Франсис Бейкън, Едвард Мунк и други творци от това течение. Рисува хора с проблеми и с творбите си търси проблемите в общуването, за да провокира развитие и усъвършенстване на човешкия дух. За разлика от него брат му близнак, роден с детски паралич и оцелял, въпреки лошите прогнози на лекарите, става електроинженер, писател и художник, от чийто творби блика оптимизъм.

Това е втората изложба на Петър Йедличка в Благоевград, първата бе преди 7 години.

Експозицията ще остане в общинската градска галерия до 9 февруари.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА