Чийзкейк с крем от маскарпоне

Необходими продукти

пълнозърнести бисквити – 225 г

масло – 100 г

маскарпоне – 250 г

крема сирене – 600 г

яйца – 2 бр. + 2 жълтъка

брашно – 4 с.л.

захар – 175 г

ванилия – 2 ч.л.

за намазване

сладко от боровинки

Начин на приготвяне

Смелете натрошените бисквити с разтопеното масло в блендер и ги притиснете в дъното на формата за печене. Оставете за 20 минути в хладилник да стегне основата.

Смесете останалите продукти за крема и добавете към основата от бисквитения блат.

Печете чийзкейка на загрята фурна на 160 градуса за около 35-40 минути и оставете във фурната докато се охлади.

Намажете изпечения чийзкейк със сладко от боровинки най-отгоре и пожелание добавете и пресни боровинки./готвач.бг





