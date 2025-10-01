Чийзкейк с крем от маскарпоне

Необходими продукти
пълнозърнести бисквити – 225 г
масло – 100 г
маскарпоне – 250 г
крема сирене – 600 г
яйца – 2 бр. + 2 жълтъка
брашно – 4 с.л.
захар – 175 г
ванилия – 2 ч.л.
за намазване
сладко от боровинки
Начин на приготвяне
Смелете натрошените бисквити с разтопеното масло в блендер и ги притиснете в дъното на формата за печене. Оставете за 20 минути в хладилник да стегне основата.
Смесете останалите продукти за крема и добавете към основата от бисквитения блат.
Печете чийзкейка на загрята фурна на 160 градуса за около 35-40 минути и оставете във фурната докато се охлади.
Намажете изпечения чийзкейк със сладко от боровинки най-отгоре и пожелание добавете и пресни боровинки./готвач.бг