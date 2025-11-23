Необходими продукти:

150 грама обикновени бисквити;

70 грама краве масло;

500 грама крем сирене;

2/3 чаена чаша пудра захар;

3 яйца;

1 чаена чаша тиква – сварена и пюрирана;

1 пакетче ванилия;

1/2 чаена лъжица канела.

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за чийзкейк с тиква е подготовката на блата и продуктите. Крема сиренето, както и яйцата и маслото трябва да извадите предварително от хладилника и да постоят поне час, за да бъдат на стайна температура, пише supichka.com.

Тиквата сварявате до пълно омекване и пасирате до получаване на пюре. Необходима ви е 300-350 грама тиква, което е приблизително едно голямо парче тиква.

Смилате бисквитите с кухненски робот, или блендер. Ако нямате може да ги натрошите в хаванче, но бисквитите трябва да са напълно натрошени. Към смлените бисквити добавяте канелата и омекналото масло и ги омесвате с ръце до получаване на маслени трохи, които разпределяте равномерно по дъното на тавата, в която ще приготвяте чийзкейка с тиква, като притискате с ръце. Най-добре е да ползвате тава с падащи стени, тъй като така ще отделите чийзкейка по-лесно след като се изпече.

Разбивате крема сиренето, след което добавяте пудрата захар и отново разбивате. Едно по едно при непрекъснато разбиване добавяте и яйцата, накрая и ванилията. Най-добре е да направите това с миксер. Към към тази смес добавяте и пюрето от тиква и разбърквате, но не с миксер, а внимателно с дървена лъжица. Изсипвате сместа върху блата от бисквитите и маслото.

Печете чийзкейка с тиква в предварително загрята на 150 градуса фурна за 90 минути. След като сладкишът се изпече не го вадите от фурната, а изключвате фурната и открехвате леко вратичката ѝ и го вадите, когато е напълно изстинал.