Чинарът на Преподобна Стойна цери болести и сбъдва желания

Историята на село Златолист и неговите чудеса е неразривно свързана с една жена с необикновена дарба – пророчица Преподобна Стойна (Стойна Димитрова). Тя е родена през 1883 г. в село Хазнатар, днешна Гърция. На седемгодишна възраст губи зрението си от едра шарка, но точно тогава се проявява нейната дарба да вижда с вътрешни сетива и да общува с висши сили. Стойна е била необикновено силен медиум, ясновидка и лечителка. През целия си живот тя е споделяла, че само предава думите на свети Георги и никога не се е изтъквала като необикновена личност. Нейното дело и силата ѝ остават завинаги свързани с малката църква в Златолист, където е живяла и помагала на хората.



В центъра на това енергийно място е храмът „Свети Георги“, построен през далечната 1857 г. Точно в този храм е живяла Преподобна Стойна, помагайки на хора с най-различни проблеми.



Непосредствено до църквата се издига величествен Източен чинар, чиято възраст се изчислява на над 1300 години. Този чинар не е просто старо дърво. Според вярванията точно около неговата коренова система и ствол се концентрира най-силната и лечебна енергия на мястото. Много хора споделят, че само докосването до кората на чинара или престояването в неговата сянка носи моментално облекчение. Дървото се е превърнало в символ на дълголетието, устойчивостта и способността да се пребори всяка беда. Смята се, че ако човек застане с гръб към ствола и отправи най-съкровеното си желание, то може да бъде сбъднато, стига да е чисто и искрено.

За годините, през които това място е известно, са регистрирани безброй случаи на невероятна помощ, която хората са получили. Историите им се предават от уста на уста сред поклонниците.



Много хора, посетили Златолист, са споделяли, че са получили неочаквано облекчение или пълно излекуване от тежки хронични заболявания, след като са прекарали време в църквата и под чинара. Един поклонник, който години наред е страдал от силни болки в крайниците, споделя, че след три посещения на мястото болката му е изчезнала напълно, въпреки че лекарите не са давали надежда.



Има и множество истории за двойки, които дълго време не са могли да имат деца. След искрена молитва в храма на свети Георги и прегръщане на чинара те са се върнали след година, за да благодарят за сбъднатото си желание и новороденото си дете.



Често хора, изпаднали в тежка финансова криза или пред съдебен спор, са споделяли, че само няколко дни след посещението си, сякаш по чудо, са намерили правилното решение или помощ, която е обърнала съдбата им в положителна посока.



Но най-много са историите за чудотворните изцеления на чинара. Мнозина, които са били измъчвани от безсъние, тревожност или депресия, са открили, че само атмосферата на Златолист им е донесла необикновен душевен мир, спокойствие и възстановяване на силите. Разказват, че енергията на мястото буквално „изсмуква" негативната им енергия.