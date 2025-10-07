ЧИСТКА НА „ЦАРЯ“! След поредната издънка „Беласица“ би дузпата на спортния директор Г. Заков, пом. треньора и двама футболисти, още трима са близо до изхода

Загубата от „Хебър“ стана причина дълго отлаганата чистка на всички нива в „Беласица“ най-сетне да стартира. Както стана ясно от официалната позиция на ръководството на комитите, тя започна от върха, като първата стъпка вчера бе раздялата с оперативно ръководещия клуба Герасим Заков, чието време изтичаше с всеки нов провал на мъжкия тим на „Бела“, който стартира лошо и продължава да се представя кошмарно във Втора лига, където е твърдо последен.

Мачът с гробарите се оказа последен за директора Г. Заков

Ж. Желев получи картбланш да подмени в щаба си Ив. Петков и Л. Граминов /вляво/

„Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност на спортния директор Герасим Заков за ясно поетата отговорност и професионализма, проявени от него, и му пожелава успех в бъдещите начинания. Промени настъпват и в треньорския щаб. Клубът се разделя с помощник-треньора Ивелин Петков, на когото благодарим за положените усилия и му пожелаваме успех в професионалния път. Същевременно Любомир Граминов и треньорът на вратарите Христо Бахтарлиев получават предложение да продължат своята работа в Детско-юношеската школа на клуба, където да предадат опита си на младите надежди на „Беласица“. Старши треньорът Живко Желев получава пълното доверие на ръководството и правото сам да подбере своя нов екип. Заедно с управителя на клуба Иван Златински те ще работят целенасочено за стабилизиране на състава и подобряване на представянето на отбора във Втора професионална лига. На футболиста Ирфан Садик е предложено споразумение за прекратяване на договора, след като не успя да покрие очакванията на клуба. ОФК „Беласица“ се разделя и с ветерана Андон Гущеров, като му благодари за отдадеността и приноса към отбора и му пожелава здраве и успех в бъдеще.

Първите двама изгонени футболисти А. Гущеров /сн. 3/ и И. Садик /сн. 4/ Доскорошният капитан на комитите М. Русков пристигна за двубоя пременен с екипа на пловдивското „Локо“

Още трима състезатели вече са с последно предупреждение поради незадоволително ниво на игра и отношение. Ръководството на ОФК „Беласица“ поднася своите извинения на всички привърженици за последните резултати и изказва признателност за тяхната постоянна подкрепа. Клубът уверява феновете, че ще бъдат предприети всички необходими действия за стабилизиране на представянето, запазване на мястото във Втора професионална футболна лига и постигане на резултати, достойни за името и историята на „Беласица“- Петрич“, се казва в официалната депеша от клубната канцелария, публикувана на страницата на „Бела“ в социалните мрежи.

СТАНЧО СТАНЧЕВ