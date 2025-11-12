ЧИТАТЕЛИТE ПИТАТ: Къде в Благоевград ще монтират цирк и увеселителни атракциони с обособяване на паркинг в ползвания обичайно терен?

Община Благоевград има готовност да предложи нови локации за изграждане на гостуващи увеселителни атракциони, ледени пързалки и циркове, това съобщиха от кметството в отговор на питане на вестник „Струма“ във връзка със заявеното инвестиционно намерение от фирма „Болкън Кънстракшън“ ООД, собственик на терена на бул. „Св.св. Кирил и Методий“, да изгради открит паркинг на терена, където от години се ситуират временни увеселителни паркове. От общината отбелязаха, че основните принципи при определянето и предоставянето на публични пространства за временни увеселителни съоръжения са да са достъпни и удобни за гражданите, да не разрушават публичните пространства и да не нарушават обществения ред. Утвърдените локации за провеждане на спортни, културни и развлекателни събития са парк Бачиново, бейзболното игрище „Портър парк“ и парк „Македония“ заедно с площадите в централната градска зона.

„Пространството в парк „Македония“ многократно е използвано за разполагане на увеселителни атракциони и циркове. Мястото е подходящо, тъй като не се намира в непосредствена близост до жилищни сгради, което позволява провеждането на събития, без да се нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите. Визията на общинското ръководство е парк „Македония“ да остане пространство за отдих, култура, спорт и развлечения на благоевградчани“, информираха от кметството.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА