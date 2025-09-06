Читатели алармират в „Струма“! Улица в ремонт е без осветление над 2 седмици, в общината неглижират сигналите ни

От около две седмици разкопаната за ремонт ул. „Хр. Смирненски“ в центъра на Благоевград при НХГ е без осветление. Читатели на вестник „Струма“ алармираха, че на подадените множество сигнали, че в тъмницата вечер някой ще се пребие, от общината до момента не са реагирали.

„Вечер е някакъв кошмар, човек не може да се прибере без фенерче. Ужасно е! Съседи казаха, че са обещали да разгледат сигналите ни, аз също се обаждах в общината да ги попитам дали чакат някой да падне и да се нарани, за да вземат мерки – коментира жена, която живее в района и вчера преди обяд разхождаше кучето си. – От общината ми отговориха „Г-жо, от нас не зависи“. На обявения за целта телефон само приемали сигналите и явно не ги препращат към фирмата, отговаряща за осветлението. Една съседка се беше обаждала директно на ангажираните с осветлението, казали й, че щели да гледат да го оправят. Вече 20 дни сме без осветление и е абсолютен кошмар. Да не говорим, че последните 4-5 дни по улицата не се работи. След пореден сигнал запълниха няколко от дупките, които не бяха обезопасени и в тъмницата някой можеше да падне в тях. По улицата ни започнаха да работят от 21 юли, казаха, че до 15 септември, когато дойдат учениците, трябвало да свършат, но не виждам как ще стане. Поне осветлението да поправят, че ще се изтрепем, като в рог тъмница е!“, негодува жената.

Първият регистриран в общинската платформа „СигналИн“ сигнал, свързан с ремонта на ВиК мрежата на ул. „Хр. Смирненски“, е от 1 август, едва 10 дни след старта на строителните дейности. Милчо Демиревски е алармирал, че след разкопаването по улицата не се работи, няма строителна техника и работници, няма информационна табела за периода и вида на предстоящия ремонт.

„За капак без каквато и да е информация за живущите бяха вдигнати кофите за боклук в отсечката на улицата, където няма ремонт! Въпросните кофи бяха струпани на паркинга срещу паметника на Кирил и Методий за удобство на всички! Никой от общината не инспектира какво се ремонтира, защо липсва горецитираната техника и работници, пълно безхаберие!“, пише жалбоподателят.

Отговорът, който получава от кметството, е, че проблем с техниката няма и се очакват работници на обекта, които ще възобновят работата си. „Предвидено е участъкът да се завърши изцяло преди 15.09.2025 г.“, съобщават от общината.

Активността на живеещите на ул. „Хр. Смирненски“ се засилва с напредване на строителните дейности и вече валят сигнали за запушен мръсен канал и липса на осветление.

От отговор на кметството на жалба от края на август става ясно, че тъмницата е заради прекъснат кабел, захранващ уличното осветление. „Възстановяването му е включено в графика за изпълнение и ще бъде извършено в рамките на предвидения срок“, пишат от общината на жалбоподателя.

Какъв е този срок и кога хората ще започнат отново да се придвижват вечер в района без опасност за живота, са въпросите, които „Струма“ отправи към кметството.

Репортер на вестника се свърза с фирмата изпълнител „Грома холд“ ЕООД и с електроразпределителното дружество, от където коментираха, че нямат отношение към уличното осветление.

Ул. „Хр. Смирненски“ е разкопана , а живеещите в района се молят при изключено улично осветление вечер да успеят да се приберат живи и здрави вкъщи

Ето отговора на запитването на „Струма“ до „Грома холд“ ЕООД:

„Ремонтът на ул. „Христо Смирненски“ в Благоевград се извършва по изпълнение на сключен с община Благоевград договор за подмяна на ВиК мрежа. Ремонтът се извършва по график, който е утвърден и съгласуван с община Благоевград. Всички казуси с градското улично осветление са от компетенцията на общината и не попадат в обхвата на възложението. Липсата на осветление не е вследствие на наши дейности, но с оглед осигуряване на комфорта на гражданите сме предприели действия по осигуряване на временно осветление за наша сметка до отстраняване на аварията от община Благоевград“.

Вчера от кметството информираха, че след постъпили сигнали е извършена проверка на ул. „Христо Смирненски“, при която е установено, че липсва осветление. Към 05.09.2025 г. захранването на уличното осветление по ул. „Христо Смирненски“ в участъка между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Митрополит Борис“ е възстановено. На мястото на липсващия стълб за осветление е монтиран прожектор за осветяване на околното пространство. След приключване на работата по кабелното трасе в тротоара ще бъдат монтирани 2 нови стълба с осветителни тела.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






