Читатели питат: Изгоряло БМВ от 1 месец стои до пешеходна пътека в кв. „Струмско“, кой ще го премахне?

Опожарен автомобил от 1 месец стои до пешеходна пътека в кв. „Струмско“. Няма ли да бъде преместен, за да не възпрепятства движението? Това не прави ли впечатление на органите на реда? Това попита в сигнал до „Струма“ възмутен гражданин.

Репортерска проверка на място показа, че действително изгорялото беемве се намира до пешеходна пътека на ул. „Яне Сандански“ една от най-натоварените в кв. „Струмско“ с интензивен трафик.

Лекият автомобил избухна в пламъци на 11 юли около 04:30 ч. на това място.

Пожарникарите потушиха пламъците, но цялата предна част на колата е унищожена, тъй като огънят е тръгнал именно оттам. Полицията започна разследване, като не се изключва версията за умишлен палеж.

Опожареният автомобил стои от 1 месец до пешеходна пътека в кв. „Струмско“

Оказа се, че това е трети запален автомобил на един и същи собственик. Преди това са били опожарени Audi и Mercedes, като предпоследният палеж е бил ноември месец миналата година, пак на същото място. Във връзка с читателския сигнал потърсихме становища от компетентните органи. От полицията са категорични, че след като е приключила пожаротехническата експертиза и автомобилът не е иззет като веществено доказателство, е задължение на собственика да я премести. Това може да стане и принудително, съгласно общинска наредба за премахване на изоставени автомобили, излезли от употреба, от терени, общинска собственост.

Зам. ръководителят на Районна прокуратура – Благоевград Елица Калпачка счита, че автомобилът задължително трябва да бъде преместен, за да не пречи на движението както на пешеходците, така и на шофьорите. Докато това се случи, изгорелият автомобил ще стои като стряскащо грозно плашило и илюстрация – гротеска за порядките, законите и правоприлагането в нашата мила държава, страна член на ЕС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





