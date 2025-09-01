Читатели питат: Има ли конфликт на интереси и ще реагира ли КОНПИ? Захлебва ли съветникът Мартин Хърсовски от общинската „баница“ чрез фирми на роднини?

Захлебва ли общинският съветник Мартин Хърсовски от общинската „баница“ чрез фирми на роднини? Пиперливия въпрос поставиха читатели на вестник „Струма“ и настояха за разследване има ли съветникът от листата на движение „Гергьовден“ финансови зависимости с общинското ръководство, макар те да са индиректни.

Съмнения за обвързаност „Струма“ откри в записа на проведеното на 24 юни м.г. заседание на Комисията по образование, чийто член е М. Хърсовски. Във връзка с коментар на работата на новия общински Младежки център зам. кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска се обръща към Хърсовски: „Не исках да Ви поставям под светлините на прожектора, но Вие сте участвал като партньор в разработването на някои от идеите и се надявам да осъществявате част от обучението на младежи, които ще имат нужда от повишаване на техните дигитални умения“.

Зам. кметът визира най-вероятно фирмата „ИТ Академия Атлас“ ЕООД, учредена в средата на април 2021 г. от Мартин Хърсовски и прехвърлена в началото на юли 2023 г. на майка му Йорданка Хърсовска. Любопитно е, че фирмата е една от двете частни школи, рекламирани като такива към днешна дата на сайта на община Благоевград.

За реализирано партньорство между общинския Младежки център и „ИТ Академия Атлас“ ЕООД може да се предположи от пост на Фейсбук страницата на Младежки център – Благоевград за проведено на 14 .12.2024 г. междинно събитие на програмата ABLE Mentor, събрало ученици и ментори. Усмихнатото лице на съветника Мартин Хърсовски грее от първата снимка заедно с останалите участници в събитието.

Директен договор между община Благоевград и „ИТ Академия Атлас“ ЕООД за партньорство по проекта „Изграждане на Младежки център – Благоевград“ няма сключен, но в началото на 2025 г. общината възлага на общинската фирма „Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД ангажимента да осигурява информация и публичност по проекта за 119 454,26 лв. Слуховете са, че фирмата на майката на най-младия общински съветник от движение „Гергьовден“ има договор за 3 г. на стойност около 30 000 лв. Дали това е така се очаква да се произнесе КОНПИ, където по информация на „Струма“ има подаден сигнал.

Любопитно е, че вуйчото на Мартин Хърсовски – Павел Ангелов, за когото се говори, че бил силният му гръб в предизборната кампания през 2023 г. в битката за местата в местния парламент на Благоевград, има успешен бизнес и фирмата му „ПИП-71“ ЕООД държи под наем от началото на годината с 10-г. договор с общината училищния стол в 11-о училище в жк „Еленово“, в който се хранят и учениците, и преподавателите в школото. През март П. Ангелов спечели поръчка да изхранва за 1 година пациентите на МБАЛ – Благоевград, а с решение на управителя на общинската онкоболница д-р Т. Велчев от 26 август т.г. фирма „ПИП-71“ е определена за изпълнител на обществена поръчка за ежедневен кетъринг за пълен храноден на пациентите за срок от 24 месеца срещу 198 475 лв.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





