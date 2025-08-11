Читатели: Работници ремонтират Дома за стари хора в кв. „Струмско” без предпазни средства, трябва ли да стане инцидент, за да се вземат мерки?

Работници, които извършват ремонта на Дома за стари хора „Св. Петка“ в кв. „Струмско“ в Благоевград, са без предпазни каски, светлоотразителни елеци и каквото и да е защитно облекло. Трябва ли да стане инцидент, за да се вземат превантивни мерки? Затова сигнализираха читатели на в. „Струма“, а репортерска проверка на място показа, че действително е така. Някои от работниците, млади мъже от ромската махала, се трудят без елементарни предпазни средства. В петък малко преди обяд на строителната площадка при фасадата на сградата имаше двама работници. Единият беше на скелето, а другият му даваше насоки отдолу. Никой от тях не носеше лично предпазно облекло. В 12 часа работниците излязоха в обедна почивка и си тръгнаха с кола, която бе паркирана в двора на дома. На зелените площи под дърветата имаше и други автомобили.

Край сградата са струпани строителни материали, а на оградата надлежно са монтирани информационни табели. От тях става ясно, че ремонтът и преустройството се извършва от ЕТ „Маргарита-П-Иван Костадинов“. Посочено е, че технически ръководител е инж. Пепи Петрунов, а координатор „безопасност и здраве“ Петър Алексов. Строителният надзор се осъществява от „Благоевград инвест 2016” ООД, което е собственост на община Благоевград. Дружеството има ключова роля в строителния надзор, изготвянето на комплексни доклади за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяването на контрол по време на строителството.

Работниците на строителната площадка се трудят без предпазни облекла.

Началната дата на ремонта е 19 юни 2025 г., който трябва да приключи за 180 дни, а ангжираните строители са максимум 23-ма.

Налична беше и другата задължителна табела за всеки строителен обект – с предупредителни и забранителни знаци към преминаващите гражданите, както и с изображения на предпазните средства за работниците. Припомняме, че мащабният ремонт в Дома за стари хора „Света Петка“ стартира с официална церемония на 19 юни с участието на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и кмета на Благоевград Методи Байкушев.

На оградата на дома има монтирани информационни табели, включително и за ползване на предпазни средства на строителния обект

В рамките на проекта се предвижда цялостна реконструкция на съществуващата сграда на дома, където след обновяването ще бъдат настанени 62-ма потребители. Освен реновирането, в двора на дома ще бъде изградена нова сграда, в която ще се преместят още 25-има потребители, настанени към момента в основната постройка. Инвестицията от над 5.5 млн. лв. е осигурена по националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на ЕС, като целта е институцията да отговори изцяло на съвременните стандарти за резидентна грижа.

В двора на Дома за стари хора има строителни материали и паркирани автомобили

„От услугата ще се възползват 87 възрастни хора в условия, които наистина заслужават“, заяви на откриването социалният министър Гуцанов. И изрази надежда, че този ремонт ще бъде извършен по най-качествения начин, а новото строителство също ще отговаря на условията, които всеки един нормален човек иска да види. Нормално и задължително е в процеса на работа да се спазват безопасни условия на труд, което е императивна норма в българското законодателство.

Само преди месец работник пострада при трудова злополука на строителен обект в Благоевград. 59-годишният мъж си счупи подбедрицата на десния крак на 2 юли при падане от високо на строителната площадка в парк „Скаптопара“, където се прави разширение на студентските общежития на АУБ. След трудовата злополука репортер на „Струма“ отправи питане до ИА „Главна инспекция по труда“ относно проверките, които се извършват на строителните обекти, както и дали се спазват мерките за безопасни условия на труд, особено на фона на адските горещини. От отговорите, които получихме, стана ясно, че от началото на 2025 г. в сектор „Строителство” на територията на Благоевградска област са извършени 257 проверки от Инспекция по труда, при които са установени 1424 бр. нарушения, като 1181 от тях са свързани осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Съставени са 50 бр. актове за спиране на работни места, площадки и съоръжения за нарушения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Мярката се прилага за нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите и имат превантивна роля за предотвратяване на тежки трудови злополуки.

Съставени са 176 акта за установяване на административни нарушения, от тях 49 са за работа без трудов договор, a 104 са за установени нарушения на здравословните и безопасни условия на труд. В сектор „Строителство“ продължават да се установяват нарушения, свързани с необезопасяването на строителните обекти, в т.ч. необезопасени технологичните отвори в конструктивните елементи, като асансьорни шахти, прозорци, стълбища и др.

Работи се на необезопасени скелета. Работните площадки не се почистват, което създава риск от спъване, падане или от удар от падащи предмети. Работещите не използват предоставените им лични предпазни средства, с което застрашават своя живот и създават предпоставки за тежки трудови злополуки, включително с фатален край.

