Читатели сигнализират: Мостът при с. Рилци, на стария път към Бараково, наполовина виси във въздуха и застрашава живота на преминаващите

Мостът при отбивката за с. Рилци по стария път от Благоевград към с. Бараково е силно подкопан и половината виси във въздуха, сигнализираха във вестник „Струма“ читатели. През последния месец трасето е изключително натоварено заради ремонта на участък от Е-79 и отбитото движение при кръговото кръстовище към АМ „Струма“. Спешната нужда от реконструкция на моста над рилското дере бе констатирана още през зимата на 2021 г. при проверки, разпоредени от тогавашния кмет на Благоевград инж. Румен Томов, във връзка с поройни валежи и множество придошли дерета в цялата страна. За критичното му състояние тогава градоначалникът бе поискал помощ от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет, но явно и до днес такава не е получена, ако се съди по силно подкопаните му основи.

Преди 2 седмици кметът на с. Бараково Стойчо Стойчев също алармира, че движението по стария пък към Благоевград е рисково, като акцентира върху обраслия с храсти, треви и дървета банкет от двете страни, заради който видимостта за шофьорите е много лоша.

Кметът на с. Рилци Георги Чобраджиев коментира, че е пускал заявление до общината за отсичане на две тополи в района на моста, за които местните жители предупреждават, че може да паднат и да причинят сериозен инцидент, и пое ангажимент да реагира и също да информира общинската управа за ситуацията.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






