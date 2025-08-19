Читатели сигнализират: След ВиК ремонт опасна дупка зее месец и половина пред блок в жк „Орлова чука”

В условия на спешност работници на дружеството изрязаха 15-20-г. дървета и храсти

Месец и половина след авариен ремонт на теч от водопровод при бл. 207 в жк „Орлова чука“ в Благоевград „ВиК“ ЕООД заряза да зее дълбока дупка със стърчащи в нея кабели. Изкопът е „обезопасен“ само с ограничителна лента, закачена от страната на тротоара на няколко железни пръчки, които децата редовно измъкват. В условия на спешност работниците на водното дружество изсякоха засадени 15-20-годишни дървета и храсти, а ствола на иглолистно дръвче потрупаха с пръст от изкопа, която после „забравиха“ да разчистят.

Разкопан и насипан с чакъл повече от месец стои част от паркингът пред блок 207, част от зоната за паркиране на ул. „Бачо Киро“, както и няколко петна на самата улица, разкопани вероятно да се търси причината за теча. Живеещите в района сигнализираха във вестник „Струма“, че многократно са подавали сигнали във „ВиК“ ЕООД да възстановят нарушената инфраструктура и да запълнят опасния изкоп, преди да се случи беда, но реакция от ръководството на дружеството до момента няма. Преди седмица е подаден сигнал и до общината, предвид факта, че теренът е общински, а районът е силно натоварен от преминаващи пешеходци. От кметството са изпратили на място служители от звено „Инспекторат“, които също са установили, че изкопът е обезопасен единствено с лента.

Изкопът е обезопасен само с ленти, разкопани и засипани само с чакъл са части от паркинга и съседната улица

„В проведен разговор с „ВиК” – Благоевград имаме уверението, че изкопът ще бъде зарит в най-кратки срокове“, е отговорът, даден на 14 август на жалбоподателя от общината.

Какво означава „кратки срокове“ обаче за ръководството на „ВиК“ – Благоевград и дали ще се възстанови цялата нарушена от водното дружество инфраструктура читателите се ангажираха да информират медията ни.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





