Читател сигнализира: Шофьори се редят пред КАТ – Петрич от сутринта, за да регистрират автомобилите си, висиш с часове, а няма къде да седнеш!

Пиарът на полицията Й. Шаркова: Проблемът не е при нас, работи се на пълни обороти, но хората са много

Шофьори се редят от сутринта на опашка пред КАТ – Петрич, за да регистрират автомобилите си. За това сигнализира в редакцията на в. „Струма“ Иван Стоянов, който заяви следното: „Работното време на служителите в КАТ е от 8 до 17 ч. Хората се редят и чакат от сутринта на улицата. Това нормално ли е?”, попита възмутеният гражданин и изпрати снимки за илюстрация.

Той добави, че е от Петрич, но от години живее и работи в Германия. „Там регистрацията става за минути. Организацията е на ниво и няма напрежение. А тук, в КАТ – Петрич, висиш с часове и дори няма къде да седнеш и да изчакаш като нормален данъкоплатец“, каза Иван Стоянов, който е собственик на спедиторска фирма.

За създалата се ситуация репортер на „Струма“ потърси информация в пресцентъра на ОД на МВР – Благоевград.

„В КАТ – Петрич се работи на пълни обороти. Няма технически проблем или намален служебен състав. Просто сезонът е отпускарски и идват много хора, в това число и гастарбайтери, да си оправят документите и регистрациите. Напливът е голям. Проблемът не е при нас”, заяви говорителката на полицията Йорданка Шаркова.

Любопитното е, че преди 5 месеца същият гражданин изпрати идентичен сигнал, в който посочваше, че автомобилите без регистрационни номера са паркирани на улицата, през която минава интензивен трафик в посока за Република Северна Македония. „Вместо да се отвори и другата врата към двора на КАТ, на който общината постави ограда, и там да се оставят колите, работи само главният портал. Това създава напрежение сред шофьорите, защото паркират на улицата и чакат с часове да дойде техният ред“, се казваше в сигнала на същия гражданин.

Тогава от пресцентъра на ОД на МВР – Благоевград обясниха, че е въведен пропускателен режим, който се осъществява от постови полицай. Създадена била организация за спазване на реда, така че всеки да влиза поетапно с автомобила и да го регистрира. В двора не било необходимо да има пейки, тъй като там не е чакалня. Ако има спрели автомобили на улицата, шофьорите се глобяват за неправилно паркиране, каза тогава Шаркова.

След 5 месеца ситуацията и институционалната реакция не са по-различни, като в някакво дежавю. БЕТИНА АПОСТОЛОВА





