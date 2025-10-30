Членовете на ТД „Осогово” – Кюстендил с вълнуващо пътешествие до меандрите на Струма при с. Генерал Тодоров

За вълнуващо пътешествие до меандрите на Струма при с. Генерал Тодоров съобщиха от ТД „Осогово” в Кюстендил, запечатано от фотографиите на Пенка Георгиева.

„Заредени с много очаквания и голяма доза нетърпение, се запътихме към новото ни предизвикателство – еднодневно пътешествие над дефилето на река Струма към с. Генерал Тодоров. В землището на селото се намира средновековната скална църква „Свети Пантелеймон“, която в античността е била светилище на Асклепий. Вероятно тук през средновековието е имало значително отшелническо братство. За това свидетелстват следите от много разрушени и няколко оцелели скални килии. Според народни предания с района на селото е свързан най-ранният период от отшелничеството на свети Иван Рилски. Закътана в скалите в живописна местност, се намира споменатата средновековна скална църква „Свети Пантелеймон“.

Близо до селото се намира местността Рупите, известна с минералните си извори и храма на Ванга. Над местността се намира възвишението Кожух, остатък от отдавна угаснал вулкан.

Изсечен в скалите на отвесен венец, параклисът гордо наблюдава завоите на преминаващата край него река Струма и влака, който имено там се скрива от погледа ни в тунела, минаващ под нас. Направихме безброи снимки от платото, от което се виждаха река Струма, нейното дефиле, меандърът, който тя прави под параклиса и гледката към околните хълмове и лозята на винарска изба Логодаж.

Тук сякаш времето е спряло, параклисът и скалните ниши в скалите с останалите в тях старинни стенописи, тишината и спокойствието, които са част от района, нарушавани от време на време от преминаването на влака София-Кулата.

Докъдето погледът ти стига, са върховете на Славянка, Беласица, Пирин, Огражден, Малешевска планина…

Отправяме се към Петрич, за да посетим музея, където е пристигнала втората реставрирана статуя от Хераклея Синтика. След разходка в разкошния парк и чаша кафе се отправихме към къщата музей на Ванга. Денят вече е към своя край и героите са уморени. Тръгваме си усмихнати с приповдигнато настроение, като отнасяме с нас частица от тази красота. На толкова малка територия има събрани толкова природни чудеса, красиви, величествени, леко страховити, но всички по своему пленяващи”, каза Силвия Михова, секретар на ТД „Осогово“ – гр. Кюстендил.

ИВАН ПЕТРОВ