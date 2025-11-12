Топ теми

Членовете на хор „Осоговско ехо” и туристите ветерани от Кюстендил с незабравима разходка до родното място на Елин Пелин

Дата:
от: Хайлайф
Коментирай
( 341 )

Туристическо дружество „Осогово“ – гр. Кюстендил организира за членовете на туристическия хор „Осоговско ехо“ и туристите ветерани разходка до Байлово, родното място на видния български писател Елин Пелин, наричан Певец на българското село.

„Заредени с много очаквания и голяма доза нетърпение, ние, туристите от осоговското дружество, се запътихме към новото ни еднодневно пътешествие. Групата пое по затънтените за нас краища, които дотогава винаги оставаха малко настрана. В сезона на есента, багрите, ароматите, кристалночистия въздух и гледки ние посетихме един непознат за нас район. Пътят е изключително живописен, особено сега. Окъпан във всички багри и проблясъците на слънцето, което искаше да ни зарадва и посрещне, а и заобикалящите ни планини изглеждаха още по-величествено.

Жадни да усетим магията на словото на писателя Елин Пелин, след снимките пред музея се потопихме в естествената атмосфера на неговия свят и научихме много за живота и творчеството му и си припомнихме много негови творби.

Къщата-музей е привлекателен обект за посетителите от цялата страна. Широкият двор с големия орех, плевнята, навесът, под който е събран селскостопански инвентар, ни върнаха към атмосферата, в която е живял и творил Елин Пелин. Нашият водач Бойко Неделчев ни очакваше с нетърпение, за да ни заведе по екопътеките „Андрешковото блато“, „Каменният мост“ и др.

По маршрута имаше много къщи, които се реновираха. Но и минавахме покрай опустели къщи. Опитвахме се да си представим какви ли хора са живели зад тях.

Да построиш къща е цяло изкуство. Защото освен с пари къща се гради и с много любов. Такава е къщата, строена от бащата на Елин Пелин – Йото Варджията /Иван Стоянов/, който освен нея е направил и каменния мост, иконостаса, дърводелски предмети и толкова много други неща, които са му се отдавали.

Поклонихме се и пред гроба на Дядо Добри.

Тръгваме си с пълно сърце, сгрято от топлите лъчи на слънцето и човешката добрина, която бяхме позабравили”, сподели Силвия Михова, секретар на ТД „Осогово“, гр. Кюстендил.

ИВАН ИВАНОВ

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *