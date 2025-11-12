Членовете на хор „Осоговско ехо” и туристите ветерани от Кюстендил с незабравима разходка до родното място на Елин Пелин

Туристическо дружество „Осогово“ – гр. Кюстендил организира за членовете на туристическия хор „Осоговско ехо“ и туристите ветерани разходка до Байлово, родното място на видния български писател Елин Пелин, наричан Певец на българското село.

„Заредени с много очаквания и голяма доза нетърпение, ние, туристите от осоговското дружество, се запътихме към новото ни еднодневно пътешествие. Групата пое по затънтените за нас краища, които дотогава винаги оставаха малко настрана. В сезона на есента, багрите, ароматите, кристалночистия въздух и гледки ние посетихме един непознат за нас район. Пътят е изключително живописен, особено сега. Окъпан във всички багри и проблясъците на слънцето, което искаше да ни зарадва и посрещне, а и заобикалящите ни планини изглеждаха още по-величествено.

Жадни да усетим магията на словото на писателя Елин Пелин, след снимките пред музея се потопихме в естествената атмосфера на неговия свят и научихме много за живота и творчеството му и си припомнихме много негови творби.

Къщата-музей е привлекателен обект за посетителите от цялата страна. Широкият двор с големия орех, плевнята, навесът, под който е събран селскостопански инвентар, ни върнаха към атмосферата, в която е живял и творил Елин Пелин. Нашият водач Бойко Неделчев ни очакваше с нетърпение, за да ни заведе по екопътеките „Андрешковото блато“, „Каменният мост“ и др.

По маршрута имаше много къщи, които се реновираха. Но и минавахме покрай опустели къщи. Опитвахме се да си представим какви ли хора са живели зад тях.

Да построиш къща е цяло изкуство. Защото освен с пари къща се гради и с много любов. Такава е къщата, строена от бащата на Елин Пелин – Йото Варджията /Иван Стоянов/, който освен нея е направил и каменния мост, иконостаса, дърводелски предмети и толкова много други неща, които са му се отдавали.

Поклонихме се и пред гроба на Дядо Добри.

Тръгваме си с пълно сърце, сгрято от топлите лъчи на слънцето и човешката добрина, която бяхме позабравили”, сподели Силвия Михова, секретар на ТД „Осогово“, гр. Кюстендил.

ИВАН ИВАНОВ