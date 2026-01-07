Членът на УС на ФК „Пирин“ /ГД/ К. Гуцев в отговор на критиките за слабите резултати: С плюене и хейтене в социалните мрежи нещата няма как да се случат…

„Пирин“ (Гоце Делчев) не започна добре сезона в ЮЗ Трета лига и след края на есенния дял от първенството се закотви в зоната на здрача. Това наля напрежение сред феновете, а голяма част от критиките бяха с адресат председателя на клубната управа Андон Смилянов. Във връзка с негативните реакции думата поиска един от членовете на УС Костадин Гуцев.

Костадин Гуцев Иван Маринов

– Г-н Гуцев, след неубедителното представяне на отбора се появиха публикации в социалните мрежи, които критикуват ръководството на тима. Какъв е Вашият коментар за моментното състояние на тима и слабите резултати?

– Истина е, че през този сезон не се представяме по начина, който всички желаем, и ние още от лятото знаехме, че тази година ще бъде много тежка. Първо ни напусна неочаквано старши треньорът Димитър Крушовски, след това си тръгнаха и половин дузина, смея да твърдя, добри и качествени състезатели. На тяхно място бяха привлечени 10-12 момчета от ДЮШ на клуба. Ясно беше, че не са все още готови за мъжкия футбол, знаехме, че ще изпитваме трудности. Въпреки това заложихме на тях и мисля, че не сбъркахме. Тези момчета с всеки изминал ден, с всяка изминала тренировка, с всеки изминал мач показаха израстване, започнаха да трупат самочувствие и съм убеден, че това е правилният път в развитието им.

– Все пак не е ли нужно да бъдат привлечени и по-опитни състезатели?

– Разбира се, че е нужно. Кой би се отказал от един добър и качествен състезател, който да вдигне нивото на отбора. Ние също не сме спирали да правим опити да привлечем такива хора, водим разговори с шестима играчи и с двама от тях сме много близо да си стиснем ръцете, но имена все още не мога да спомена. Ще изпреваря следващия въпрос и ще кажа, че търсим играчи на различни постове с цел да подсилим конкуренцията.

– Със сигурност обаче имате затруднения в селекцията?

– Установихме за пореден път, че това е много труден процес. За никого не е тайна, че заплатите в Трета лига, като цяло в болшинството клубове, не са високи, под нивото на минималното заплащане в България. Затова по-голяма част от опитните и добри играчи, които са без професионални договори, съчетават футбола с друга работа. Затова предпочитат да си намерят отбор в близост до дома им и привличането в Гоце Делчев на футболист от София например става невъзможно. Така че разчитаме на момчета от региона, около които да растат младите ни надежди. Винаги съм казвал, че футболистите правят футболисти.

– Нека се върнем на представянето на отбора в есенните мачове…

– Въпреки младостта ни и това, че на практика трябваше да се прави един почти нов отбор, смея да твърдя, че с изключение на първия мач, в който логично бяхме победени от „Витоша“, в останалите срещи не бяхме надиграни от нито един от съперниците ни. Ние загубихме немалко точки от наши грешки. Имаше и един двубой, в който можем да говорим, че намесата на съдията бе от решаващо значение в полза на опонентите ни. Това бе мачът с дубъла на „Славия“. Не се оправдаваме, а търсим основно грешките в нашия двор. Пак повтарям обаче, че пътят е този – да налагаме нашите момчета от школата в първия състав въпреки всички трудности. От тях се иска да са упорити и да работят. Те имат пред себе си примера – Абдула Кичуков, с когото мнозина са играли заедно и бе само допреди няколко месеца част от родния си клуб „Пирин“ (Гоце Делчев). Той в момента е един от стълбовете в халфовата линия в селекцията на юношеския национален отбор на България до 19 г. Неизменен титуляр е в дублиращия отбор на ЦСКА, състезаващ се във Втора лига.

– Като стана въпрос за „Витоша“, съжалявате ли, че се изиграха и двата мача срещу тях през сезона, преди да се разформироват?

– Най-напред искам да кажа, че е жалко, че един такъв отбор като „Витоша“, играл и в Първа лига, със свой облик и история, трябва да се откаже от участие, което със сигурност е загуба за футбола като цяло. Що се отнася до нашия конкретен случай, който и да бъде, ще съжалява, че губи сигурни 3 точки. Явно обаче това е решила съдбата и ще трябва да го приемем.

– Няма ли и добри новини около отбора?

– Всички документи по проекта за реконструкция на нашия стадион са входирани по каналния ред и текат следващите процедури според законодателството на България. Надяваме се до края на първенството да започне впечатляващият ремонт и обновяването на базата ни.

– Как обаче стои въпросът с финансирането?

– Основният наш спомоществовател е общината, без чиято подкрепа „Пирин“ нямаше да съществува. За съжаление бизнесът ни заобикаля и има един-единствен негов представител, който ни помага – Мехмед Капанък.

– Напоследък се появиха обвинения в социалните мрежи за недостатъчно добро управление. Как бихте отговорили на критиките?

– Аз нямам профил в интернет, но тези публикации достигнаха и до мен. Тук ще кажа, че щом г-н Иван Маринов (б. р. бивш треньор на „Пирин“ в два периода) има достатъчно време, нека да пише. То е модерно всеки, който не е осъществил някоя своя мечта, да плюе и да хейти казано на съвременен език, по социалните мрежи. С Иван Маринов бяхме в близки, бих могъл да кажа, приятелски отношения преди години. Редовно говорехме, коментирахме основно футбола. Искам да му припомня обаче, защото, може би, е забравил, че това същото ръководство, което сега така сериозно се е заел да плюе, го върна на футболната карта на България след доста дълго отсъствие. Доколкото си спомням, последният път преди да го вземем при нас, работата му като треньор бе отново в нашия клуб, ако не се лъжа 2017 или 2018 г. Отново бе старши треньор и същия този сезон „Пирин“ за първи път изпадна в четвърта дивизия. Та 2022 г., когато ние поехме ръководството на отбора, го назначихме за директор на ДЮШ. За непълни два месеца той успя да се изпокара с немалка част от треньорите в школата. Въпреки това през септември, отново след един неуспешен старт на мъжкия отбор, Димитър Крушовски пое своята отговорност и подаде оставка в шестия кръг на шампионата. Ние тогава взехме решение и назначихме Иван Маринов за треньор на мъжкия тим, като в разговор с него председателят на УС Андон Смилянов го попита: „Иване, сигурен ли си, че ще се справиш?“. Отговорът беше: „Да, сигурен съм!“. Да, ама не. В десетте мача до края на сезона равносметката бе 9 загуби. Съвсем нормално и коректно, според мен, беше да дойде да се извини и да каже: „Съжалявам, не успях!“. Той обаче не го направи. Така се стигна до раздялата с него. Както пише в неговото изявление, точно за доброто на клуба и „Пирин“ решихме да го сменим. Доведохме познато име във футболните среди, шампион на България – Петър Златинов. И на него нещата не потръгнаха и след 7-8 кръга си тръгна. Тук искам да подчертая, че и Златинов, и Маринов не са лоши или слаби треньори. Просто такава е треньорската професия – когато на едно място не ти се получават нещата, отиваш на друго място и търсиш да се докажеш.

– В публикацията се казва, че нито Херо, нито Мъри Стоилов може да се справи в „Пирин“ (Гоце Делчев)…

– Щом е така, то въпросът ми към г-н Иван Маринов е защо се нае да поеме мъжкия отбор при това ръководство? Шест месеца преди това той бе работил с нас като директор на ДЮШ и ни познаваше като личности и начин на работа. Освен това нека да запитам дали някога му е била отказана помощ и не сме заставали зад гърба му зад всяко негово решение. Дали не бяха изплатени дължимите суми към футболистите, дали не бе осигурена екипировка, дали не бяха осигурени всички нужни условия за работа? С какво сгрешихме и му попречихме? Искам да припомня, че по негово време разполагаше с добър кадрови потенциал, включително футболисти със стаж в Първа лига.

– Вие сте сдържан човек и рядко говорите и е нетипично да сте толкова остър…

– Знаете ли, понякога човек трябва да излезе от рамките на добрия тон. Лично аз се почувствах най-много раздразнен от неговите думи, които ще си позволя да цитирам: „Най-неприятното е, че с безсмисленото гонене на резултати на всяка цена успешно се затриха добри футболисти от наборите 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007…“ В тази светлина си направих труда да видя от същите тези набори на колко момчета е даден шанс за изява в първия отбор. Тук ще кажа, че не изключвам възможността някой футболист по някакъв начин да сме пренебрегнали. Със сигурност не всички от тях са заиграли мъжки футбол, но са получили шанс за изява. В тази връзка, без да цитирам имена, ще покажа като цифри, че от набор 2003 г. имаме 7 състезатели, 2004 г. – 3-ма, 2005 г. – 3-ма, 2006 г. – 6-ма, 2007 г. – 3-ма. В момента при мъжете са 8 играчи, родени 2008 г., както и двама от набор 2009. Част от тях се превърнаха в редовни титуляри, други редовно са викани в групата за мачовете и нерядко влизат в игра. Това ако се казва затриване на набори, здраве му кажи. Тук искам да допълня, че ние не сме обзети от манията да сме вечно в ръководството или да изваждаме някакви дивиденти от клуба. Напротив, председателят Андон Смилянов и аз работим безвъзмездно, подчертавам – безвъзмездно за отбора и ако някой е останал без работа и гледа на „Пирин“ (Гоце Делчев) като средство да повиши финансовото си благосъстояние, то много сериозно се е объркал. Иван Маринов, ако иска, може да ми се обади, знае ми телефона. Аз съм отворен за разговори с всеки с конструктивни идеи как да излезем от кризата, в която се намираме. С плюене и хейтене в социалните мрежи няма как да се получи.

– Има ли шансове отборът да се спаси от изпадане в селската група?

– Това е основната ни цел да запазим третодивизионния статут на „Пирин“ (Гоце Делчев). Знаем, че няма да е лесно, знаем, че другите отбори също като нас правят селекция в опит да оцелеят. Ние обаче гледаме в своята къщичка и следваме своите цели.

– Какво бихте казали на феновете на финала на нашия разговор?

– Да бъдат здрави, да има светлина в душите и в сърцата на тях и на семействата им. Да имат много поводи да се радват на любимата игра и на качествена футболна продукция. Да не спират да бъдат зад отбора и да го подкрепят постоянно и безрезервно.

Разговаря

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ