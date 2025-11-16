Топ теми

Човекът на Доган в Пиринско – депутатът от Гърмен Ахмед Вранчев, единствен от региона в оперативното бюро на новоучредената АПС

Депутатът на Ахмед Доган в Пиринско и бивш общински съветник в Гърмен Ахмед Вранчев влезе в оперативното бюро на учредената в събота в столичен хотел политическа партия „Алианс за права и свободи“.В 16-членното бюро той ще отговаря за ресор „Публични проекти“. За почетен председател бе избран Ахмед Доган, който си запазва и оперативните функции. Съпредседатели станаха Танер Али, Димитър Николов, Хайри Садъков и Севим Али, а зам. председател е доц. д-р Николай Цонев.

Освен Вранчев в ръководството на най-новата партия няма друг представител от Благоевградска област, което е индикатор за силно отслабените позиции на Доган в любимия му някога район. Отсъствието е показател и за скромната дейност на самия Вранчев, който през пролетта бе натоварен от Сокола със задачата да събере кръг от учредители на АПС и да изгради структурите на бъдещата партия в Пиринско. На практика единствената видима дейност от учредителната дейност на благоевградския депутат бе кашата, която бе забъркана в ОбС – Гоце Делчев, където с листата на ДПС през 2023 г. влязоха 7 съветници. Преди година 6-има от тях изключиха от групата председателя на ДПС Ведат Хюсеин, който избра да се присъедини към партията на Делян Пеевски. Тази есен обаче двама от тяхХюсеин Зърбаш от Лъжница и Мехмед Мерсим от Брезница, размислиха, обявиха се за единствените представители на ДПС в ОбС – Гърмен и решиха да изключат от групата останалите 4-ма съветници – зам. председателя на ОбС – Гоце Делчев Джалил Бошнак, бизнесмените Любо Колджиев и Мехмед Капанък и общопрактикуващия д-р Неджми Уруч. Вместо на свой ред да предложат за изключване малцинството в лицето на Зърбаш и Мерсим, съпартийците на Ахмед Вранчев тръгнаха да се обясняват, че не били изключени от „ДПС Ново начало”, понеже никога не са били членове на тази партия.

Ахмед Вранчев е на 29 г. и за втори път е депутат. Не е от най-активните – за 1 г. е вносител заедно с други свои съпартийци на 4 законопроекта, един вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков и проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Делян Пеевски в КТБ, „Булгартабак“, ББР и търговски дружества. Другата му депутатска дейност – контролът върху работата на изпълнителната власт, се изчерпва с два зададени от Вранчев от парламентарната трибуна въпроса – до министър Иван Иванов за рехабилитацията на републиканския път Гоце Делчев-Доспат и до министър Георги Тахов относно „управление на ДЛС „Воден – Ири Хисар“.

Ахмед Вранчев е със статут на парламентарен секретар и член на 2 парламентарни комисии, а безспорно най-голямата му депутатска активност е свързана с членството му в групите за приятелства – срещу неговото име са изброени 22 такива групи, сред които за другаруване с Венецуела, Еквадор, Индонезия, Китай, Куба, Филипините, Чили, Япония и т.н.

Новоизбраното ръководство на партия АПС, в което е и Ахмед Вранчев, ще е начело на формацията до една година, когато ще трябва да се проведе първата национална партийна конференция.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

