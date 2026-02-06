ЧОВЕЧНОСТ! Момчетата от Добърско, спасили Богоявленския кръст, дариха събраните пари за лечение на съгражданка

Смелите момчета от Добърско, които спасиха Богоявленския кръст тази година в ледените води на река Клинец, дариха цялата сума за лечение на тяхната съгражданка Мария Стамберова Корунова.

„Добротата, съчетана с младостта и състраданието, ни прави горди с младите хора на община Разлог. Поклон пред вашата голяма човешка постъпка, скъпи млади добротворци! Благодаря ви за добротата, която вдъхновява – прави ни по-смели, по-истински. Прави ни по-добри човеци”, написа във Фейсбук в знак на признателност кметът на Разлог Красимир Герчев.

ИВАН ПЕТРОВ