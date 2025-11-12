„Чо Елит“ грабна 10 златни отличия и купа за №1 в Националната детска таекуон-до лига

„Чо Елит“ (Рз) спечели 10 златни медала в първия турнир от Националната детска таекуон-до лига, проведен в 153-то спортно училище „Неофит Рилски“ в София. Разложкият клуб прие поканата на организаторите, които са част ITF асоциацията, въпреки че развива олимпийската версия на корейския спорт. Главният треньор на тима от Пиринско заведе в столицата 18 малчугани до 11-годишна възраст. Състезанието протече в 4 дисциплини (удари с ръце за 10 секунди, удари с крака за 10 сек., силов тест и най-висок удар с крак). Първи се класираха Елена Кьосева (6 г.), Иван Бонков (8 г.), Петя Попова (7 г.), Павел Татарски (7 г.), Костадин Стипцов (8 г.), балканската шампионка от миналия месец Елена Славкова (9 г.), Катрина Валстад (10 г.), Зара Захова (11 г.), Костадин Йоров (11 г.) и Марая Иванова (8 г.). Сребро взеха Елица Максева (11 г.), Рая Иванова (8 г.), Йоан Киров (8 г.), Мартин Бергов (8 г.), Екатерина Стипцова (8 г.), Ясин Мустафа (6 г.) и Ивана Весова (7 г.), а с бронз се окичи Антон Алтънин (10 г.).

А. Пулина с отборния трофей

18-те индивидуални отличия наредиха „Чо Елит“ на първо място в отборното класиране и красивата купа влезе в богатата витрина на клуба от Разлог. В надпреварата се включиха 167 състезатели на 25 тима.

ИВАН ДЕЛЧЕВ