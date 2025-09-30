„Чо Елит“ с 2 отборни купи и 13 медала по олимпийско таекуон-до в Своге

Състезателите на „Чо Елит“ (Рз) спечелиха 2 купи и 13 медала в 8-ото издание на турнира по олимпийско таекуон-до „Кондор Оупън“ в Своге. Клубът от Разлог заслужи отборния трофей за второ място в клас „А“ и за трето в клас „Б“. На спаринг в кл. „А“, където ударите в главата са разрешени, злато грабна дебютантът на това ниво Павел Татарски. Възпитаникът на треньорката Асения Пулина отчая конкурентите си в кат. до 23 кг при момчетата до 7 г. и взе всичките си срещи с явно превъзходство. Антон Алтънин (10 г., 30 кг) също бе безупречен, отстранявайки и двамата си съперници по пътя към финала. Сребро взе Али Говедаров (13 г., 37 кг), който премина през първия си опонент, ала отстъпи в директния сблъсък за върха. Втори остана и Мартин Георгиев (11 г., 36 кг), а Йоанна Полежанова (13 г., 44 кг) се окичи с бронз. Крайните победи в своите категории в кл. „Б“, където попаденията в главата са забранени, си осигуриха Петя Попова (6 г., 21 кг), братята Ясин Мустафа (5 г., 18 кг) и Иса Мустафа (10 г., 27 кг), които пътуват почти всеки ден от с. Черна Места до Разлог, за да тренират в залата на „Чо Елит“, Асен Цуцуманов (5 г., 24 кг) и Али Ендяков (12 г., 41 кг). Трети във възрастовите си групи са Стилиян Цуцуманов (8 г., 27 кг), Рая Иванова (8 г., 27 кг) и Иван Прешелков (12 г., 45 кг). В проявата се включиха 150 таекуондисти на 12 български клуба.

П. Татарски не можа да сдържи радостните си сълзи секунди след победата на финала Разложкият тим показа отлична форма в спаринга Треньорският щаб, съставен от М. Жегова (I дан), Ас. Пулина (III дан), Д. Джумайлиева (I дан) и В. Фидошева (I дан), изживя множество приятни емоции в Своге

ИВАН ДЕЛЧЕВ





